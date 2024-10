Niedziele handlowe 2024. Czy [27.10.2024] to niedziela handlowa?

Ważne zmiany w ogrodach działkowych. Co się zmienia?

Ile jeszcze pozostało niedziel handlowych w 2024? Od kilku lat w Polsce obowiązuje zakaz handlu wielkopowierzchniowego w niedzielę - poza pewnymi wyjątkami. Przepisy określają, kiedy to takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Carrefour mogą być czynne. Na dany rok powstaje kalendarz niedziel handlowych. W okresie przejściowym sklepy wielkopowierzchniowe czynne były w ostatnią niedzielę miesiąca. Ale w tym roku niedziel handlowych jest znacznie mniej. I cały czas wielu konsumentów co niedzielę zadaje sobie pytanie: czy to jest niedziela handlowa? Zatem jak będzie w ten weekend? Ostatnia niedziela października przypadająca na dzień 27 października 2024 roku według kalendarza niedziel handlowych jest niedzielą niehandlową. I właśnie w tę niedzielę poprzedzającą Wszystkich Świętych nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Carrefour, ale i w galeriach handlowych itp. A sieci te przygotowały wiele promocji na asortyment cmentarny. Jednak zakupów tam na tę niedzielę nie należy planować. Przypominamy, że w niedzielę handlową czynne mogą być m.in. małe sklepy typu Żabka i inne prywatne małe sklepiki - także te przy cmentarzach, restauracje, punkty gastronomiczne, kwiaciarnie, sklepy na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2024

Zatem, ile jeszcze niedziel handlowych przed nami w 2024 roku? W 2024 roku ustalono siedem niedziel handlowych. Cztery niedziele handlowe z tej puli już są za nami. Przed nami zatem raptem jeszcze tylko dwie niedziele handlowe w 2024 roku. Kiedy one przypadają? Oto kalendarz niedziel handlowych 2024 roku, które jeszcze są przed nami:

15 grudnia,

22 grudnia.

Zatem w ostatnią niedzielę października 2024 roku nie ma niedzieli handlowej. W tę niedzielę [27.10.2024] zamknięte będą takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Carrefour, galerie handlowe i centra handlowe. Na niedzielę handlową przyjdzie nam jeszcze długo czekać

