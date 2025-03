Koniec 800 plus w Polsce?! W zamian zwolnią matki z podatku

Niedziele handlowe w Polsce – historia zmian

Zakaz handlu w niedziele w Polsce wprowadzany był stopniowo od 2018 roku. Początkowo sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Z czasem ograniczenia stawały się coraz bardziej restrykcyjne, aż do obecnej sytuacji, w której handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. Celem wprowadzenia zakazu handlu było zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Zwolennicy zakazu argumentowali również, że przyczyni się on do rozwoju małych, rodzinnych sklepów, które nie mogą konkurować z dużymi sieciami handlowymi.

Niedziele handlowe 2025 – co nas jeszcze czeka?

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, handel będzie dozwolony jedynie w kilka niedziel w roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe, które jeszcze w 2025 są przed nami, wypadają w następujące dni:

13 kwietnia 2025 (przed Wielkanocą),

27 kwietnia 2025,

29 czerwca 2025,

31 sierpnia 2025,

7 grudnia 2025,

14 grudnia 2025,

21 grudnia 2025.

Zatem, odpowiadając na pytanie: czy niedziela 30 marca 2025 jest handlowa? Odpowiedź brzmi: NIE. Niedziela 30 marca 2025 nie jest niedzielą handlową.

Wyjątki od zakazu handlu

Należy pamiętać, że zakaz handlu nie obowiązuje we wszystkich placówkach. Otwarte mogą być m.in.: stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami, placówki gastronomiczne, sklepy na dworcach i lotniskach, sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Dzięki temu, nawet w niedziele objęte zakazem handlu, możemy zrobić niezbędne zakupy lub skorzystać z ważnych usług.

Temat zakazu handlu w niedziele regularnie powraca w debacie publicznej. Pojawiają się różne propozycje zmian w przepisach, od całkowitego zniesienia zakazu, po wprowadzenie dodatkowych wyjątków. Na razie jednak obowiązujące przepisy pozostają bez zmian.

