Niemcy szykują inwestycję w Polsce wartą miliardy złotych. Zatrudnią 900 osób

Nowa niemiecka fabryka w Polsce

Jak informuje serwis auto.dziennik.pl, w Nysie powstanie pierwsza fabryka należąca do spółki Ionway, która to jest spółką zależą Grupy Volkswagen PowerCo oraz Umicore. Firma ta przede wszystkim zajmuje się produkcją baterii akumulatorowych do samochodów elektrycznych i uruchamia fabrykę w Polsce. Spółka uruchomi fabrykę na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Przedstawiciele niemieckiej firmy zawarli porozumienie z polskim rządem. Łączna wartość tej inwestycji szacowana jest na 1,7 mld euro, czyli niemal 8 mld zł.

Obecnie na miejscu trwa przygotowanie terenu, prace inżynieryjne i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. Budowa niemieckiej fabryki pod Nysą ma ruszyć jeszcze w 2023 r. Z kolei produkcję rozpocznie ona w 2025 r. Fabryka ma produkować aktywny materiał katodowy (CAM), niezbędny element akumulatorów do samochodów elektrycznych. Korzystać z nich ma fabryka Volkswagena w Salzgitter w Dolnej Saksonii, który wytwarza ogniwa baterii. Do 2023 r. roczna zdolność produkcyjna wytwórni w Nysie osiągnie 160 GWh. Przekłada to się to na 2,2 mln pojazdów elektrycznych.Nowa inwestycja oznacza zarazem nowe miejsca pracy. Z założeń obu firm zakładających fabrykę wynika, że ma w niej pracować nawet 900 osób – podaje serwis auto.dziennik.pl.

