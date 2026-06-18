Niemiecki gigant chce inwestować w Polsce. W grze setki milionów i nowe miejsca pracy

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-18 20:13

To może być jedna z najważniejszych inwestycji zbrojeniowych ostatnich lat. Niemiecki koncern Rheinmetall, jeden z największych producentów uzbrojenia na świecie, chce wybudować w Polsce nowoczesną fabrykę elementów do amunicji artyleryjskiej. W grę wchodzą setki milionów złotych, nowe miejsca pracy i strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

Bezzałogowy statek powietrzny (dron) z płonącym silnikiem startuje z naziemnej platformy na tle zachmurzonego nieba i lasu. Krajobraz zimowy z suchą trawą i szronem. Temat inwestycji zbrojeniowych i ich wpływu na gospodarkę. Więcej na Super Biznes.
Autor: Destinus/ Materiały prasowe Pocisk lub bezzałogowy statek powietrzny w fazie startu, z silnikiem rakietowym wytwarzającym duży płomień i smugę dymu, wznoszący się nad zaśnieżonym polem z rzadkimi trawami. W tle widoczny ciemny las i zachmurzone niebo. Więcej o produkcji broni na Super Biznes.

Niemcy chcą budować fabrykę w Polsce

Koncern Rheinmetall za pośrednictwem swojej spółki Rheinmetall Polska przedstawił Ministerstwu Obrony Narodowej propozycję budowy nowego zakładu produkującego modułowe ładunki miotające do amunicji kalibru 155 mm - informuje Business Insider Polska.  

To właśnie ten rodzaj amunicji jest dziś jednym z najważniejszych elementów wyposażenia nowoczesnej artylerii.

Według nieoficjalnych informacji już w najbliższych tygodniach może dojść do podpisania porozumienia między stroną polską i niemiecką.

Pomorze faworytem do wielkiej inwestycji

Wstępnie jako miejsce budowy zakładu wskazywana jest północna Polska. Fabryka mogłaby powstać w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy „Kaszubia”, który rozwijany jest na Pomorzu. To przedsięwzięcie szczególnie wspierane przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jeżeli plany zostaną zrealizowane, region może stać się jednym z najważniejszych punktów polskiego przemysłu obronnego.

Produkcja na ogromną skalę

Skala planowanej inwestycji robi wrażenie. Niemcy deklarują gotowość budowy zakładu zdolnego do produkcji co najmniej 600 tysięcy modułów rocznie. To wystarczyłoby do przygotowania ponad 100 tysięcy kompletów amunicyjnych dla pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm.

Tego typu amunicja odgrywa dziś kluczową rolę we współczesnych konfliktach zbrojnych i jest jednym z najbardziej poszukiwanych produktów na rynku obronnym.

Setki milionów złotych i nowe miejsca pracy

Pierwszy etap inwestycji ma kosztować od 250 do nawet 500 milionów złotych.

To jednak nie tylko nowe hale produkcyjne. Strona niemiecka deklaruje również zatrudnianie polskich pracowników, współpracę z krajowymi podwykonawcami oraz przekazanie części technologii i know-how.

– Strona niemiecka deklaruje gotowość do wspólnego, polsko-niemieckiego uruchomienia zakładu, szerokiego zaangażowania polskich podwykonawców i zatrudnienia polskich pracowników – przekazał Business Insiderowi Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony.

Polska stawia na własną produkcję amunicji

Budowa nowych mocy produkcyjnych to jeden z priorytetów polskiego rządu.

W ubiegłym roku zapadła decyzja o rozwoju krajowej produkcji amunicji artyleryjskiej. Do spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafiło już 2,4 mld zł na budowę fabryk związanych z tym sektorem.

Kilka dni temu Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała również porozumienie z francuską firmą Eurenco dotyczące wspólnej produkcji modułowych ładunków miotających.

Kto sfinansuje przedsięwzięcie?

Rozmowy dotyczące inwestycji prowadzone są nie tylko z Ministerstwem Obrony Narodowej. W projekt zaangażowane mają być także Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Według informacji Business Insider Polska strona polska oczekuje jednak, że inwestycja będzie realizowana na zasadach komercyjnych i przy udziale krajowego sektora finansowego.

Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Polska może zyskać nie tylko nowe miejsca pracy, ale także ważny element budowy własnego potencjału obronnego. A to w obecnych czasach może okazać się równie cenne jak sama inwestycja.

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