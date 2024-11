Niemiecki gigant zwolni niemal 5000 pracowników! Dramat w całej Europie

Majątek Donalda Trumpa. Z milionami dolarów w gotówce wejdzie do Białego Domu?

Kryzys Volkswagena i innych niemieckich producentów samochodów odbija się na firmach współpracujących z branżą motoryzacyjną. Schaeffler, producent precyzyjnych komponentów i systemów do układów napędowych i podwozi, a także rozwiązań w zakresie łożysk tocznych i ślizgowych do wielu zastosowań przemysłowych, poinformował we wtorek o zwolnieniach grupowych. Największe redukcje będą w Niemczech, gdzie planowane jest zwolnienie około 2,8 tys. osób w dziesięciu zakładach - pisze "Fakt". Pozostałe zwolnienia obejmą pięć zakładów w Europie, a dwa z nich zostaną całkowicie zamknięte. Schaeffler nie podał dokładnych lokalizacji tych zakładów.

Łącznie 1 tys. miejsc pracy zostanie zlikwidowanych przez przesunięcia, co zmniejszy liczbę zwolnionych pracowników do 3,7 tys., czyli o 3,1 proc. ogółu zatrudnionych, który wzrósł po połączeniu Schaefflera z producentem systemów elektrycznych Vitesco.Program oszczędnościowy, który ma zakończyć się do 2029 r., pozwoli firmie zaoszczędzić około 290 mln euro rocznie, chociaż jego koszty wyniosą około 580 mln euro.

Zysk Schaefflera o połowę niższy

Skorygowany zysk Schaefflera przed odsetkami i podatkami spadł o 45 proc. do 187 mln euro w trzecim kwartale. Producent potwierdził we wtorek prognozę marży na cały rok w wysokości od 5 proc. do 8 proc..

Po podaniu informacji o zwolnieniach wartość akcji Schaefflera spadła o 4,6 proc., a od początku roku notują one spadek o ponad 20 proc. Na problemy firmy z branży motoryzacyjnej wpływają wysokie koszty produkcji, rosnąca konkurencja z Chin, a także konieczność przejścia na pojazdy elektryczne i malejący popyt.

Na kłopoty Schaefflera wpłynęły również spadające zamówienia w jego sektorze przemysłowym, który produkuje komponenty do turbin wiatrowych i robotów przemysłowych. Słaby popyt i konkurencja cenowa w Chinach, zwłaszcza w sektorze energetyki wiatrowej, negatywnie wpłynęły na wyniki firmy w trzecim kwartale. Teraz Schaeffler planuje sprzedaż zakładu produkcji robotów przemysłowych Melior Motion i przeniesienie operacji innego zakładu automatyki przemysłowej Ewellix do Schweinfurtu, zamykając fabrykę Ewellix na Tajwanie.