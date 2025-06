Niskie emerytury w Polsce – alarmujące dane ZUS

Z najnowszego raportu ZUS dotyczącego struktury wysokości emerytur i rent po waloryzacji w marcu 2025 roku wynika, że sytuacja wielu polskich emerytów jest trudna. Liczba emerytów otrzymujących świadczenia niższe niż ustawowa emerytura minimalna (1878,91 zł brutto) wzrosła z 403,8 tys. w marcu 2024 r. do 437,9 tys. w marcu 2025 r., co stanowi wzrost o 8,4%. Co więcej, aż 27,7 tys. osób pobiera emeryturę w kwocie nieprzekraczającej 500 zł, co oznacza wzrost o 9,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (wtedy takich emerytów było 25,4 tys.).

Szczególnie alarmujący jest fakt, że 7,9 tys. seniorów otrzymuje świadczenie poniżej 100 zł. Rok wcześniej takich osób było 6,9 tys. ZUS tłumaczy, że niskie emerytury otrzymują osoby, które nie wypracowały odpowiedniego stażu do otrzymania minimalnych świadczeń – czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Te dane, jak podaje Interia, wskazują na pogłębiające się rozwarstwienie w wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych w Polsce.

Emerytury kobiet w Polsce – dlaczego są niższe od męskich?

Sytuacja polskich emerytek jest szczególnie trudna. Jak podaje Interia, 38,4% kobiet otrzymuje emeryturę wynoszącą do 2800 zł. Tylko 37,2% pobiera świadczenie w kwocie powyżej 3600 zł, w tym 9,5% (361,5 tys.) mieści się w przedziale 5000-6500 zł, a 6,3% (240,9 tys.) otrzymuje ponad 6500 zł.

Z kolei w przypadku mężczyzn, jak wynika z danych ZUS, 69,5% ma emerytury powyżej 3800 zł, a świadczenia 43,7% mężczyzn wynoszą ponad 5000 zł. Ta znacząca różnica wynika z kilku czynników. Po pierwsze, kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Po drugie, często mają krótszy staż pracy, co jest związane z przerwami na urlopy macierzyńskie i wychowawcze. W kwietniu 2025 roku średnia emerytura w Polsce wyniosła 4198,58 zł brutto.

Emerytury w Niemczech – jak wypadają na tle Polski?

Emeryci w Niemczech, jak podaje Interia, znajdują się w znacznie lepszej sytuacji finansowej niż ich polscy odpowiednicy. Według danych Deutsche Welle, w 2024 roku 4,4 mln emerytów (24,4%) miało do dyspozycji miesięcznie od 1500 do 2000 euro netto (6,4-8,5 tys. zł), a ponad połowa (51,8%) – ponad 2000 euro.

Jednak, jak podkreśla Interia, nie wszyscy niemieccy emeryci żyją w dostatku. Analiza Federalnego Urzędu Statystycznego, na którą powołuje się "Bild am Sonntag", wskazuje, że dochód aż 7,4% emerytów w Niemczech w 2024 roku wyniósł poniżej 1100 euro netto na osobę (około 4,6 tys. zł), a 23,4% dysponowało dochodem wynoszącym do 1500 euro (około 6,4 tys. zł). Mimo to, ogólny obraz emerytur w Niemczech jest znacznie bardziej optymistyczny niż w Polsce, gdzie duża część seniorów musi zmagać się z niskimi świadczeniami.

