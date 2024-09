i Autor: Szymon Starnawski Jaka kara za niezłożenie PIT w terminie?

Pensja i podatek

Niższa pensja np. za wrzesień? Wiemy dlaczego przelew może cię zaskoczyć

Kwota wolna od podatku to same korzyści, progi podatkowe mogą nieco komplikować rozliczenia, nie tylko po stronie działu kadr. Jeśli zatrudniony „wpadnie w wyższy próg podatkowy” np. we wrześniu (lub jakimkolwiek innym miesiącu) to kwota wynagrodzenia jest pomniejszona o większą zaliczkę na podatek. Realnie ten „kłopot” dotyczy najlepiej zarabiających. Nie każdy przekroczy 120 tys. w roku.