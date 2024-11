Niższy wiek emerytalny dla kobiet. Kto na tym straci?

Bank ściga frankowiczów, którzy spłacili już kredyt i nigdy nie poszli do sądu! O co chodzi?

Wiek emerytalny dla kobiet

W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. W obliczu kryzysu demograficznego coraz częściej mówi się o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. Są różne pomysły na zmianę sytuacji. Mówi się o zrównaniu wieku emerytalnego dla wszystkich do 65 lat, ale i podwyższeniu wieku emerytalnego dla kobiet do 65 lat, a dla mężczyzn do 70 lat. Warto podkreślić, że emerytura nie jest obowiązkiem, ale przywilejem. ZUS od dawna zachęca seniorów, by o ile tylko to możliwe, jak najdłużej byli aktywni na rynku pracy. Do tego tematu często odnoszą się eksperci, naukowcy, badacze.

"Minimalny wiek emerytalny w powszechnym systemie powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od jakichkolwiek indywidualnych cech. Nie ma dobrych argumentów za jego zróżnicowaniem. Utrzymując w Polsce niższy minimalny wiek emerytalny kobiet działamy na ich szkodę" - pisze w opinii opublikowanej na money.pl prof. Marek Góra, współtwórca funkcjonującego w Polsce od 1999 roku systemu emerytalnego opartego na przejrzystej indywidualnej wymianie międzypokoleniowej.

Profesor Góra wymienia pięć argumentów dla zrównania wieku emerytalnego dla pań i panów:

Niższy wiek emerytalny kobiet zwiększa niepewność ich zatrudnienia.

Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę jest niekorzystne dla kobiet.

Niższy wiek emerytalny tworzy zachętę dla kobiet do skorzystania z niego. Ale świadomość, że to może być dla nich niekorzystne, na ogół przychodzi dopiero po podjęciu takiej decyzji, która na resztę życia skazuje je na emerytury niższe niż emerytury mężczyzn.

Kobiety zarabiają średnio mniej niż mężczyźni. Wynika to z szeregu przyczyn. Jedną z nich – raczej niezauważaną – jest niższy minimalny wiek emerytalny. W wieku, powiedzmy, 50+ kobiety są często postrzegane jako osoby, które relatywnie niedługo, wcześniej niż mężczyźni, przejdą na emeryturę, co hamuje ich rozwój zawodowy i ścieżkę awansu w pracy. Na skutek tego kobieta w końcowym, choć niekoniecznie krótkim okresie aktywności będzie zarabiać mniej niż mężczyzna o podobnych kwalifikacjach i potencjale.

Jeśli kobieta - w sumie dotyczy to także mężczyzn - po prostu chce z jakiegoś powodu wcześniej zakończyć aktywność ekonomiczną, to oczywiście może to zrobić. System emerytalny w tym nie przeszkadza. Rzecz w tym, że oznacza to wcześniejsze korzystanie ze swoich oszczędności w powszechnym systemie emerytalnym, czyli wykorzystanie w wieku "60 plus" tych środków, których potem będzie za mało w wieku "80 plus". A które będą wtedy może bardziej potrzebne.