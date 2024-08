10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Obniżone składki na ZUS, tzw. mały ZUS, 24 miesiące

Po wykorzystaniu 6 miesięcy ulgi na start, przysługuje prawo do obniżonych składek na ZUS przez 24 miesiące, określanych potocznie jako mały ZUS.

Obniżone składki na ZUS są dostępne dla osób, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Jednocześnie ulga nie przysługuje w przypadku wykonywania działalności dla byłego pracodawcy, jeśli w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym była wykonywana praca na etacie z tej samej kategorii. Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące nie są dostępne dla działalności twórczej lub artystycznej.

Obniżona podstawa składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

W 2024 roku obniżona podstawa to:

30% z 4242 zł, 1272,6 zł - od stycznia do czerwca 2024 roku

30% z 4300 zł, 1290 zł - od lipca do grudnia 2024 roku.

Mały ZUS plus, 36 miesięcy

Po wykorzystaniu 24 miesięcy obniżonych składek na ZUS, przysługuje prawo do 36 miesięcy innej ulgi – mały ZUS plus. Uprawnienie do niższych składek przysługuje przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych działalności gospodarczej. Ulga jest dostępna pod warunkiem, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł.

Mały ZUS plus nie przysługuje w pierwszym roku działalności. Ulgi nie można też wykorzystać w okresie, kiedy są dostępne obniżone składki ZUS przez 24 miesiące.

Obliczenie składek w ramach ulgi mały ZUS plus wymaga zastosowania wzoru matematycznego lub kalkulatora dostępnego na stronie ZUS.