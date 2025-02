Nowa darmowa platforma cyberbezpieczeństwa dla Polaków. Jak z niej korzystać?

Co z gotówką?

Co można zrobić dzięki portalowi moje.cert.pl?

Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, z n owej platformy mogą korzystać prywatne osoby będące administratorami lub właścicielami domen, małe i średnie firmy, duże korporacje oraz administracja. Dodał, że jest to "pierwsza na świecie publiczna i darmowa usługa, która identyfikuje podatności, ostrzega przed zagrożeniami i informuje o wyciekach haseł".

Każdy będzie mógł przeskanować swoją domenę i dowiedzieć się, czy "wystawiane dane, prezentowane narzędzia i strony internetowe są bezpieczne". Wicepremier przekazał również, że narzędzie to zostało udostępnione sztabom kandydatów na prezydenta, w ramach Parasola Wyborczego, tak by mogły one skanować swoje strony pod kątem podatności na zagrożenia.

- Pierwsze analizy już trwają, a w najbliższych dniach wszyscy zainteresowani otrzymają szczegółowe raporty - przekazał.

Marcin Dudek, kierownik CERT Polska, którego zespół pracował nad platformą zwrócił uwagę, że działa ona też jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Przekazał, że firma czy osoba prywatna może zamówić skanowanie swojej strony i otrzymać jego wynik na maila, razem z rekomendacjami od CERT-u, jeśli np. narzędzie wykryje lukę bezpieczeństwa. Do skanowania stron wykorzystywane jest narzędzie Artemis, którym CERT Polska przeanalizował dotychczas już ponad 1,15 mln domen i subdomen - dodał.

Platforma pozwala też uzyskać informacje na temat wycieków haseł użytkowników w domenie. Jeśli CERT Polska wykryje, że doszło do wycieku, wyśle alert. Przykładowo przedsiębiorca może otrzymać informacje o tym, że hasło jednego z pracowników wyciekło w wyniku włamania cyberprzestępców do bazy danych sklepu internetowego, w którym pracownik robił zakupy i korzystał przy tym z maila służbowego w zgłoszonej domenie - wyjaśnił Dudek.

Jak dodał, platforma pozwala też sprawdzić, czy dana sieć jest chroniona Listą Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami, którą CERT Polska wiąże z działalnością oszustów. Administratorzy sieci mogą również otrzymywać alerty o infekcjach szkodliwym oprogramowaniem oraz o innych zagrożeniach w swoich sieciach - wskazał. W tym celu wykorzystywany jest system n6, który codziennie przetwarza miliony zdarzeń, identyfikując m.in. infekcje złośliwym oprogramowaniem, hostowanie szkodliwych treści czy podatności aplikacji dostępnych z internetu.

Jak korzystać z portalu moje.cert.pl?

Aby korzystać z portalu moje.cert.pl, trzeba założyć konto na stronie. Po zarejestrowaniu. Później aby sprawdzić wyniki skanów bezpieczeństwa należy zweryfikować to, że jesteśmy właścicielami, lub administratorem danej domeny, po to aby osoby nieuprawnione nie oglądały informacji o infrastrukturze naszego portalu.

Na portalu moje.cert.pl możemy zamówić bezpłatne skanowanie bezpieczeństwa wszystkich swoich domen i dostać informację o ewentualnych lukach. Co więcej, jeśli CERT Polska wykryje wyciek danych, właściciel/administrator sieci otrzyma alert o zagrożeniu.

Domyślnie nowe skanowanie będzie uruchamiane dwa miesiące po zakończeniu poprzedniego, choć w "ustawieniach skanowania" możemy sami ustawić odstęp czasowy między skanami.

