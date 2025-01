i Autor: FOT: MOCKUP/FREEPIK

Cyberbezpieczeństwo

Jak rozpoznać deepfake? Wskazówki od ekspertów NASK

Deepfake służy nie tylko do manipulacji obrazem, wprowadzić ma nas w błąd także manipulacja dźwiękiem (np. udawanie głosu znanej postaci). Choć można mieć obawy w co powinniśmy wierzyć, to eksperci NASK przygotowali wskazówki, jak rozpoznać manipulacje w generowanym głosie i identyfikować fałszywe nagrania.