Sztuczna inteligencja zamiast pracowników. Ile firma zaoszczędzi? Oto wyliczenia

Z punktu widzenia sklepów internetowych ogromnym wyzwaniem pozostaje m.in. sprawne zarządzanie zapasami. Nadwyżki prowadzą do nieoptymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej, a niedobory opóźniają dostawę lub powodują brak asortymentu sprzedaży. Natomiast oprogramowanie, działające na podstawie sztucznej inteligencji, umożliwia skuteczne zarządzanie zapasami przy uwzględnieniu: czasu realizacji dostaw, zapotrzebowania klientów, historii sprzedaży. AI jest w stanie zredukować ponoszone w tym obszarze koszty nawet o 15 proc.

„Na efektywność dostaw ma wpływ cały szereg czynników: od tych prozaicznych jak pogoda, po wielkoskalowe, np. inflacja, zmiany na rynku, sytuacja polityczna w danym regionie. Już teraz sztuczna inteligencja jest w stanie gromadzić te wszystkie, pozornie niezwiązane ze sobą informacje, tworząc z nich kompleksowe prognozy pozwalające producentom i sklepom na realizację racjonalnej, świadomej strategii” - podkreśla Daniel Nicolae.

„Wszystkie podmioty tworzące rynek e-commerce muszą w swoich działaniach zwracać uwagę na wciąż zmieniające się przyzwyczajenia i oczekiwania konsumentów. Obecnie zauważamy, że pragną oni zatarcia się granicy pomiędzy zakupami online a wizytą w sklepie stacjonarnym. Dotyczy to również czasu, w jakim opłacony produkt trafi do ich rąk” - podkreśla Viorela Lucescu, kierowniczka działu marketingu w Innoship.

- Salesforce nie chce oferować agentów AI w abonamencie. Firma doszła do wniosku, że może sprzedawać narzędzia tego typu drożej, bo i tak będą one opłacalne dla jej klientów — ciągle tańsze niż utrzymywanie pełnoetatowego pracownika. I tak agenci oferowani są w cenie ok. 2 dol. za jedną konwersację AI – podaje businessinsider.com.pl.