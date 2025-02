Nowa kolekcja Friends w Lidlu! W promocji też inne modowe hity

Modna odzież w promocji Lidla

Dresowa bluza U.S. Grand Polo dla Esmara to prostota, funkcjonalność i jakość w jednym – w sklepach Lidl , od poniedziałku, 3 lutego, będzie dostępna 20 zł taniej, za 39,99 zł/szt. Do kompletu warto dobrać spodnie dresowe U.S. Grand Polo dla Esmara. Wykonane z równie miękkiego materiału kupimy również 20 zł taniej, w cenie 39,99 zł/para.

Panowie także znajdą coś dla siebie. Dresowe bluzy i spodnie U.S. Grand Polo dla Livergy, dostępne 20 zł taniej, w cenie 49,99 zł/szt. lub para, to doskonały wybór na leniwe weekendy, treningi czy spacery. Sweter z grubej dzianiny Livergy w supercenie 39,99 zł/szt. – to ponadczasowy element garderoby, który świetnie sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i podczas bardziej formalnych okazji. W ofercie sieci pojawi się również zestaw dwóch bawełnianych podkoszulków Livergy (9,99 zł/szt.)

Kolekcja U.S. Grand Polo dla najmłodszych łączy funkcjonalność z modnym designem, który przypadnie do gustu zarówno maluchom, jak i rodzicom. Dresowe bluzy U.S. Grand Polo dla Lupilu dostępne 15 zł taniej, za 34,99 zł/szt., do zestawu warto dobrać spodnie dresowe U.S. Grand Polo dla Lupilu, które będzie można dostać 20 zł taniej, za 29,99 zł/para.

Warto dodać, że w ofercie modowej od U.S. Grand Polo zastosowano technologię ecoprint – nadruki wykonano z ekologicznych past, które są w pełni bezpieczne dla środowiska i zdrowia.

Dopełnieniem zimowych stylizacji są buty trekkingowe Crivit, które spełnią oczekiwania zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Oba modele są dostępne w supercenie 79,99 zł/para.

Kolekcja Friends wraca na lidlowe półki!

Już od poniedziałku, 3 lutego, w sklepach Lidl Polska na fanki serialu „Przyjaciele” czeka wyjątkowa okazja, by poczuć magię kultowego świata szóstki z kawiarni Central Perk! Na lidlowych półkach znajdziemy bluzy dresowe damskie Friends w supercenie 44,99 zł/szt., dostępne w dwóch wzorach i kolorach. Wystarczy odrobina wyobraźni, by przenieść się na słynną pomarańczową kanapę i spędzać wieczory przy odcinkach ukochanego sitcomu!

