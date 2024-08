Monety NBP

Nowa moneta w Polsce. Możesz już nią płacić

Monety kolekcjonerskie to unikatowy produkt, dla niektórych bezcenny. Od sierpnia zbieracze monet lub inwestujący w srebro mają okazję na nowy element do kolekcji - moneta kolekcjonerska 20 zł - Grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta. Można tą monetą zapłacić w sklepie zamiast 20-zł banknotem jednak byłoby to bardzo nieopłacalne. Koszt jest wysoki.