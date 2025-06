Nowa promocja na węgiel w sklepie PGG! Tyle zapłacisz za tonę węgla

Nowa promocja na węgiel w sklepach PGG

Na czym polega promocja? "Do 30 czerwca 2025 r. jako klient indywidualny masz możliwość zakupu węgla do kwoty 1500 zł z opcją rozłożenia płatności na 5 równych rat 0%". Jak czytamy na stronie spółki "symulacja kwoty do zapłaty i wartości rat jest dostępna w trakcie procesu zakupu (RRSO = 0%)". Cały proces jest realizowany za pośrednictwem pośrednika kredytowego Przelewy24. Co trzeba zrobić?

dodać węgiel do koszyka,

w koszyku wybrać sposób i szczegóły dostawy towaru,

przejść do kasy,

wybrać metodę płatności „raty”,

kliknąć przycisk „Przelewy 24”, a następnie „Przelewy 24 raty”,

zaznaczyć opcję spłaty „5 rat” i złożyć wniosek,

zakończyć formalności na stronie banku, na którą odbędzie się automatyczne przekierowanie

Ważne! Oferta jest ważna do łącznej kwoty zamówienia nieprzekraczającej 1500 zł i podzielonej na 5 rat.

Ceny węgla w sklepie PGG - czerwiec 2025

Przykładowe ceny produktów ze sklepu Polskiej Grupy Górniczej objętych ofertą specjalną w czerwcu 2025 roku kształtują się następująco:

Błękitny Plus 5-25 mm - 1500 zł za paletę 750 kg (50 worków x 15 kg),

Karlik, Pieklorz węgiel groszek 5-25 mm - 1400 zł za paletę 1000 kg (50 worków x 20 kg),

Węgiel orzech - Mysłowice-Wesoła, Staszic-Wujek - 1450 zł za Big Bag 1000 kg (węgiel luzem),

Węgiel orzech - Marcel, Ziemowit, Jankowice, Sośnica - 1150 zł za 1000 kg luz,

Węgiel orzech - Staszic-Wujek, Mysłowice-Wesoła - 1200 zł za 1000 kg luz

Węgiel kostka - Marcel - 1250 zł za 1000 kg luz.

