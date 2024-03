Nowa składka zdrowotna. Minister finansów przedstawia nowy plan

Składka zdrowotna 2024

W 2024 roku wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wybranej przez podatnika formy opodatkowania, ale i od dochodu. To skutek zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Podatnicy, którzy chcą rozliczać się w 2024 roku według skali podatkowej opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł). W przypadku zasad ogólnych nadal nie będzie można odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast osoby na podatku liniowym odprowadzają składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł). I te osoby mogą odliczyć od dochodu i uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, do limitu rzędu 11 600 zł. A co z ryczałtowcami? Ta grupa odprowadza składkę zdrowotną według progów, które pozostają bez zmian, zmianie ulegnie jednak podstawa, od której będzie naliczana składka zdrowotna, która będzie wynosiła: do 60 tys. zł –419,45 zł (było 376,16 zł), do 300 tys. zł - 699,08 zł (było 626,93 zł) i powyżej 300 tys. zł – 1258,35 zł (było 1 128,48 zł).

Składka zdrowotna - nowe zasady

Czy jednak coś się w tym zakresie zmieni? Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia; w warunkach 2024 r. będzie to ok. 286,33 zł. Zaś dla osób rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla dochodu do 2-krotości przeciętnego wynagrodzenia; powyżej – składka wyniesie 4,9 proc. od nadwyżki ponad 2-krotnosć wynagrodzenia. Natomiast dla osób rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia dla miesięcznego przychodu do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia; powyżej limitu składka to 3,5 proc. ponad 4-krotność.

Ulga dla przedsiębiorców

Według szefa resortu finansów, na proponowanej zmianie zyskają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się za pośrednictwem skali podatkowej. Minimalna korzyść wyniesie 100 zł, natomiast dla znaczącej części przedsiębiorców rozliczających się za pośrednictwem skali podatkowej korzyść ta będzie znacznie większa. "Co więcej, rozwiązanie przez nas proponowane oznacza brak konieczności comiesięcznego wyliczania podstawy opodatkowania" - stwierdził Domański.

