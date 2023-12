i Autor: Shutterstock

Nieruchomości

Nowa większość w Sejmie ma plan na mieszkaniówkę. Czy zatrzymają wzrost cen?

Typowany na nowego ministra rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, poseł PSL-u, na antenie radia TOK FM, zapowiedział, że "w pierwszej kolejności trzeba doprowadzić do uwolnienia ziemi tak, aby wszyscy ci, którzy chcą budować, nie musieli starać się o to latami i aby nie musieli kupować ziemi po wysokich stawkach, bo później płacą za to konsumenci".