Seniorzy wychowali dzieci bez 800 plus – teraz chcą rekompensaty

Pokolenie rodziców, którzy w czasach PRL-u i wczesnej transformacji wychowali dzieci bez wsparcia z budżetu państwa, uważa, że należy im się świadczenie podobne do obecnego 800 plus.

Miliony Polaków nie dostało ani złotówki z programów takich jak 500 plus, 300 plus czy babciowe. Wszystko zawdzięczają wyłącznie sobie i teraz pytają: czy państwo wreszcie ich doceni?

800 plus dla seniorów – skąd pomysł na świadczenie?

Pomysł „800 plus za wychowanie dorosłego dziecka” wrócił za sprawą petycji, która w 2023 roku trafiła do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Jej autorzy chcą, aby rodzice, których dzieci dziś pracują i płacą podatki, otrzymali rekompensatę za lata, gdy nie istniało wsparcie finansowe. W petycji wyliczono, że rodziny zostały de facto pozbawione 172 800 zł za każde dziecko (800 zł × 12 miesięcy × 12 lat).

– Rodzice tych dzieci mają dziś niskie, często głodowe emerytury i są zawsze pomijani w przyznawaniu fruktów z budżetu państwa po 1989 roku – czytamy w piśmie, które trafiło do Pałacu Prezydenckiego.

Kto dostałby 800 plus za wychowane dziecko?

Według autorów petycji dodatek 800 plus miałby przysługiwać każdemu rodzicowi, którego dorosłe dziecko pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Jeśli dziecko jest jedno, kwota świadczenia (800 zł) byłaby dzielona po równo – po 400 zł dla matki i ojca.

Pomysłodawcy podkreślają, że to forma elementarnej sprawiedliwości społecznej, bo wychowanie nowych podatników to konkretny wkład w rozwój państwa. To argument, który ma szczególne znaczenie w dobie kryzysu demograficznego i coraz większych kosztów utrzymania systemu emerytalnego.

Ministerstwo rodziny odpowiada

Do petycji odniósł się już w 2023 roku departament polityki rodzinnej resortu rodziny i polityki społecznej. W odpowiedzi urzędnicy przypomnieli o podwyższeniu 500 plus do 800 plus, ale jednocześnie jasno stwierdzili, że „ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje zagadnień związanych z dodatkami do emerytur”. Tym samym propozycja rekompensaty została na papierze.

Czy 800 plus dostaną też pięćdziesięciolatkowie?

Ważną kwestią jest też pytanie o pięćdziesięciolatków. Kiedy w 2016 roku ruszał program 500 plus, wielu rodziców miało już dorosłe dzieci, więc nie mogli skorzystać z żadnej formy wsparcia. Dziś domagają się, by wstecznie uwzględnić także ich. – Czy nie byłoby sprawiedliwie społecznie, żeby 800 plus trafiło też do rodziców, których dzieci w 2016 roku były już pełnoletnie? – pytają w dyskusjach internetowych.

Jakie będą losy petycji o 800 plus dla seniorów?

Dalszy bieg sprawy zależy teraz od Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z prawem, prezydent może skierować inicjatywę ustawodawczą do Sejmu lub przekazać sprawę właściwemu organowi, np. Ministerstwu Rodziny.

Na razie nie wiemy, czy nowy prezydent Karol Nawrocki zajmie się sprawą. Jednak presja społeczna rośnie – w sieci co pewien czas wraca temat rekompensat, a rodziny, które kiedyś nie miały prawa do żadnego „plusa”, czują się pominięte w strumieniu rządowych pieniędzy.

