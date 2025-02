Nowe dyskonty w Polsce. Rosyjskie powiązania właściciela spółki

Dramat przedsiębiorców. Tarcza finansowa Covid-19 do zwrotu na podstawie podejrzeń

Pierwsze sklepy Tak-Tu w Polsce

Sklepy Tak-Tu działają już w Łomży i Białymstoku. Dyskonty do złudzenia przypominają rosyjskie sklepy Myprice. Ta sama kolorystyka, takie same boksy kasowe, podobny asortyment i sposób jego prezentacji, a nawet identyczne, charakterystyczne etykiety cenowe.

W sklepach Tak-Tu, promujących się hasłem "Zawsze niskie ceny", można kupić wiele produktów podpisanych jako litewskie, łotewskie, bułgarskie, tureckie czy ukraińskie, jest też trochę asortymentu polskiego. Co ciekawe - brakuje artykułów rosyjskich.

Jak podają wiadomoscihandlowe.pl - towary sprzedawane są bezpośrednio z palet, w osobnym pomieszczeniu sprzedawane są towary chłodzone. Oprócz oferty spożywczej (głównie mało znane marki), jest też chemia gospodarcza, akcesoria do sprzątania i ubrania. Sklep Tak-Tu cieszy się dużym powodzeniem.

Trop prowadzi do rosyjskiego oligarchy

Okazuje się, że właścicielem Tak-Tu jest inna spółka niż w przypadku Myprice. Sklepy Myprice (a dawniej Mere) prowadzone są przez spółkę Torgservis PL. Operatorem dyskontów Tak-Tu, jest firma Rightstore z siedzibą w Białymstoku. Prezesem Rightstore oraz wskazanym beneficjentem rzeczywistym jest Viktor Lipin. W polskim KRS-ie figuruje on jako Litwin. Lipin od stycznia ub.r. jest również prezesem innej spółki - Retail Up. A to oznacza, że jest bezpośrednio powiązany z rosyjskim oligarchą Siergiejem Szneiderem.

Szneider na liście sankcyjnej

Siergiej Szneider wraz z bratem Andriejem i matką Walentyną to rodzina oligarchów z Krasjonarska, którzy w 2009 r. na Syberii utworzyli sieć sklepów Swetofor, będącą dziś jednym z największych operatorów spożywczych w Rosji. Pieniądze zarabiali nie tylko na biznesie handlowym, ale również alkoholowym. Majątek Siergieja Szneidera i jego rodziny szacowany jest przez "Forbesa" na 1,4 mld dolarów.

W 2022 r. Ukraina nałożyła sankcje na Siergieja Szneidera i jego rodzinę. Na 10 lat zablokowano im zgromadzony w Ukrainie majątek, całkowicie zakazano prowadzenia działalności handlowej, unieważniono wszystkie koncesje i zezwolenia. Łącznie nałożono aż 13 sankcji.

Jest reakcja ministerstwa

Na doniesienia, że za dyskontami Tak-Tu, które pojawiły się w dwóch polskich miastach, może stać rosyjski oligarcha, zareagowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"W ocenie MRiT działalność gospodarcza rosyjskich oligarchów powinna być zdecydowanie ograniczana zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Przytoczona przez pana redaktora działalność spółki zostanie przeanalizowana pod kątem podjęcia konkretnych działań" - przekazało redakcji "Wiadomości Handlowych" biuro komunikacji resortu kierowanego przez ministra Krzysztofa Paszyka.

