Zmęczeni nauczyciele i dzieci podstawą do zmian

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach mają dwa miesiące wakacji, dwa tygodnie ferii zimowych oraz dni wolne przed wybranymi świętami, np. Wielkanocą czy Bożym Narodzeniem. Okazuje się jednak, że pomimo takiej ilości wolnego nauczyciele wciąż są przemęczeni. W związku z pojawił się nowy pomysł dotyczący kolejnych dni wolnych dla dzieci i nauczycieli. Powstały także specjalne badania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które potwierdzają, że duża część nauczycieli jest wyczerpana emocjonalnie i fizycznie. Pedagodzy potrzebują coraz więcej czasu, by zrelaksować się po całym dniu w pracy. „Wielu nauczycieli, z którymi rozmawiam, zwraca uwagę, że okres nauki od początku roku szkolnego do Bożego Narodzenia jest zbyt długi i obciążający. Mówią, że już pod koniec listopada czują się jak po przebiegnięciu maratonu” - podkreśla Karolina Pol, dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EduKaPol Szkolenia cytowana przez portalsamorzadowy.pl.

Ferie jesienne w szkole?

Okazuje się, że w Polsce mogą zacząć obowiązywać kilkudniowe ferie jesienne na przełomie października i listopada. Wówczas wolne związaniem z Dniem Wszystkich Świętych byłoby dłuższe. Ferie jesienne podzieliłyby rok szkolny na trzy semestry, a nie dwa jak to jest obecnie. Jednak MEN póki co niczego w tym zakresie nie obiecuje, ale kierownictwo resortu zapewnia, że sprawę przeanalizuje. Warto podkreślić, że w wielu krajach obowiązują ferie jesienne np. w Holandii, Danii.

Często zapominamy, że dyrektorzy szkół mogą zwiększyć ilość dni wolnych od pracy. W przypadku szkół podstawowych to 8 dni w roku, szkół ponadpodstawowych to maksymalnie 10 dni i do 4 dni dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

