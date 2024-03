Nowe legitymacje dla emerytów. Oto co się zmieni

Usunięta informacja o nieważności legitymacji emeryta–rencisty

Legitymacja emeryta–rencisty, tradycyjna lub elektroniczna, daje prawo do szeregu rabatów.

Z wzoru wizualizacji mLegitymacji została usunięta informacja o nieważności tego dokumentu. Powyższa zmiana nie wpłynie negatywnie na poziom weryfikacji ważności dokumentu przez podmioty trzecie.

Jak wygląda weryfikacja legitymacji emeryta-rencisty?

Zgodnie z ustawą o aplikacji mObywatel, to do osoby weryfikującej należy decyzja w zakresie wyboru metody weryfikacji dokumentu mobilnego.

Dostępne są trzy metody weryfikacji: wizualna, funkcjonalna, kryptograficzna.

Weryfikacja wizualna jest podobna do weryfikacji tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca może sprawdzić np.

- fotografię

- datę ostatniej aktualizacji danych

- zegar pokazujący aktualną datę i godzinę

- grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi

Weryfikacja funkcjonalna polega na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji (np. wyświetlenie certyfikatu) lub uruchomieniu określonej funkcji (np. skanera QR kodów).

Weryfikacja metodą kryptograficzną może być realizowana przez weryfikację aplikacja-aplikacja, aplikacja-rozwiązanie webowe lub aplikacja-system.

Powyższe zasady kilku poziomów weryfikacji mogą się wydawać rozbudowane jednak ich celem jest zapewnienie, aby nikt nie podszywał się pod czyjąś tożsamość przy użyciu e-dokumentu.

Legitymacja emeryta–rencisty. Jeden szczegół, aby nie paść ofiarą oszustwa

Opisane wcześniej zasady weryfikacji elektronicznej legitymacji emeryta–rencisty obejmują m.in weryfikację kryptograficzną.

Jak wskazuje uzasadnienie na stronach rządowych:

„W przypadku weryfikacji aplikacja-aplikacja nie wymaga się integracji systemów teleinformatycznych, ale wymaga się, aby osoba weryfikująca posiadała urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją mObywatel posiadającą funkcjonalność skanowania QR kodów”.

Co to oznacza realnie? Nie dać się nabrać, gdyby ktoś chciał zainstalować oprogramowanie pod pretekstem weryfikacji e-legitymacji. To mógłby być wstęp do wyczyszczenia konta bankowego.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.