Zakopane wprowadziło pomarańczowe koperty, aby rozwiązać problem zatłoczonego centrum i zapewnić mieszkańcom miejsca parkingowe.

Parkować na nich mogą wyłącznie posiadacze Zakopiańskiej Karty Mieszkańca z abonamentem „Zakopiańczyk”, bezpłatnie do 60 minut, a brak uprawnień grozi mandatem do 300 zł.

Karta Mieszkańca oferuje dodatkowe korzyści, w tym dłuższe darmowe parkowanie w strefach płatnych i niższe stawki po przekroczeniu limitu, promując rotację miejsc.

System budzi kontrowersje, dzieląc kierowców na "swoich" i "obcych", co może zniechęcić turystów.

Pomarańczowe koperty w Zakopanem

Zakopane od lat zmaga się z zatłoczonym centrum, gdzie znalezienie wolnej przestrzeni postojowej graniczy z niemożliwością. Miejsca w pobliżu urzędów, przychodni czy sklepów często są blokowane przez przyjezdnych, którzy zostawiają auto na wiele godzin. Zdarza się również, że turyści parkują w miejscach niedozwolonych. Władze Zakopanego postanowiły temu przeciwdziałać poprzez stworzenie stref przeznaczonych wyłącznie dla lokalnej społeczności.

Kto może parkować na pomarańczowych kopertach?

Nowe oznaczenia wprowadzono m.in. w pobliżu Urzędu Miasta, ZUS-u, Sądu Rejonowego, banków oraz głównych przystanków autobusowych. Dostęp do tych miejsc mają wyłącznie osoby posiadające Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem „Zakopiańczyk”. Parkowanie jest bezpłatne przez maksymalnie 60 minut, po czym konieczne jest opuszczenie miejsca lub wykupienie opłaty w parkomacie dla pojazdu przypisanego do karty. Samochody bez uprawnień mogą zostać ukarane mandatem do 300 zł.

Co daje Zakopiańska Karta Mieszkańca?

Abonament „Zakopiańczyk” rozszerzono tak, aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. Osoby posiadające kartę mogą raz dziennie pozostawić auto w strefie płatnego parkowania nawet na 120 minut bez opłat lub dwukrotnie po 60 minut. Po wykorzystaniu darmowego limitu zapłacą mniej niż turyści, co ma zachęcić do krótkich, rotacyjnych postojów.

Ile kosztuje parkowanie w Zakopanem dla turystów?

Nowy system przewiduje różne stawki dla osób spoza miasta. W najbardziej atrakcyjnej Strefie A, obejmującej miejsce takie jak Krupówki, pierwsza godzina kosztuje 6 zł, druga 7,20 zł, a trzecia 8,60 zł. W pozostałych strefach – B, C i D – opłaty również rosną wraz z czasem postoju, osiągając nawet 9 zł za trzecią godzinę.

Pomarańczowe koperty – ułatwienie czy dyskryminacja?

Choć mieszkańcy pozytywnie oceniają nowe rozwiązanie, w sieci nie brakuje opinii, że Zakopane dzieli kierowców na „swoich” i „obcych”. Krytycy obawiają się, że takie działania mogą skłonić turystów do wybierania miejscowości takich jak Białka, Bukowina czy Kościelisko, gdzie warunki parkingowe są bardziej przystępne. Wskazuje się także, że podobne podziały mogą w przyszłości dotyczyć innych usług – od biletów na Kasprowy Wierch po lokalną gastronomię.

Na świecie podobne systemy funkcjonują m.in. w Barcelonie, Wenecji czy częściach Londynu.

Artur Rytel Złoty Laur Superbiznesu