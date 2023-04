Nowe oznaczenia na butelkach i puszkach z piwem. Jeden szczegół zaskakuje

Co nowego znajdzie się na etykietach?

Jak czytamy w komunikacie, całkowitą nowością jest wprowadzenie oznaczenia „18+” na opakowania piw bezalkoholowych. Nowe znaki są już stopniowo wprowadzane i znajdą się na każdym opakowaniu piw warzonych przez członków Związku Browary Polskie (Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec oraz Calsberg Polska) do końca 2023 r.

Browary Polskie wyjaśniają, że producenci chcą w ten sposób dotrzeć do konsumentów, sprzedawców i rodziców ze swoim stanowiskiem. -Branża piwowarska wielokrotnie już mówiła, a teraz pokazuje to także na swoich produktach, że wszystkie piwa, również bezalkoholowe, mogą być sprzedawane i konsumowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie-czytamy.

Spółka przypomina, że W tym roku mija 15 lat od wprowadzenia na butelkach i puszkach z piwem pierwszego znaku odpowiedzialnościowego „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. W 2010 roku branża zaczęła zamieszczać kolejny – „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, a trzy lata później etykiety znakowano także hasłem „W ciąży nie piję alkoholu”.

-Dotychczas oznaczenia te stosowano rotacyjnie. W tym roku zdecydowaliśmy się na uproszczenie znaków oraz jednoczesne stosowanie wszystkich trzech ikon na każdym opakowaniu piwa alkoholowego – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Modyfikacja znaków odpowiedzialnościowych jest kontynuacją dobrowolnej inicjatywy branży piwowarskiej na rzecz zapobiegania konsumpcji alkoholu przez osoby, które nie powinny go spożywać – kobiety w ciąży, kierowców oraz niepełnoletnich. Wszystkie trzy ikony będą widoczne na każdym opakowaniu piwa alkoholowego.

Zdaniem prof. dr. hab. Andrzeja Fala, prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, zauważalny od kilku lat trend przestawiania się na napoje bezalkoholowe i niskoalkoholowe to pozytywne zjawisko z punktu widzenia zdrowia publicznego. Może on stanowić sygnał do wspierania struktury konsumpcji alkoholu, w której większość stanowią napoje niskoprocentowe lub bez procentów. Jednak fakt, że piwo bezalkoholowe pozbawione jest procentów nie oznacza, że jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Zasady jego sprzedaży i konsumpcji powinny być takie same, jak w przypadku piw z alkoholem.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.