Planowane podwyżki podatków w 2026 roku mają przynieść budżetowi około 10 mld zł.

Największe zmiany dotyczą opodatkowania banków, co ma dać 6,6 mld zł.

Podwyżka akcyzy na alkohol o 15% budzi kontrowersje i sprzeciw prezydenta.

Wzrost opłaty cukrowej i od zawartości niektórych substancji ma przynieść dodatkowe 1,3 mld zł.

Rząd planuje podwyżki podatków w 2026 roku. Zapłacą m.in. banki

Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło propozycje zmian w podatkach, które mają na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa. Jak podaje „Puls Biznesu”, łączne efekty tych modyfikacji szacowane są na niespełna 10 miliardów złotych. Wiceminister finansów, Jarosław Neneman, ujawnił, że największy wpływ na budżet miałaby mieć zmiana w opodatkowaniu sektora bankowego.

Planowane zmiany w opodatkowaniu banków zakładają podwyżkę stawki CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) dla banków przy jednoczesnym obniżeniu podatku bankowego. Wiceminister Neneman szacuje, że takie rozwiązanie mogłoby przynieść budżetowi około 6,6 miliarda złotych w 2026 roku.

Wzrośnie akcyza na alkohol

Jedną z najbardziej z wywołujących emocje propozycji jest podwyżka akcyzy na alkohol o 15 procent. Według szacunków MF, miałoby to zasilić budżet dodatkowymi 1,7 miliarda złotych. Jednak ten plan spotkał się ze sprzeciwem prezydenta, co stawia pod znakiem zapytania jego realizację.

Warto zauważyć, że proponowana podwyżka akcyzy jest odejściem od tzw. mapy drogowej, która zakładała coroczny wzrost stawek o 5 procent. Jak argumentuje Jarosław Neneman, skala podwyżki (15% zamiast 5%) uwzględnia potrzeby ochrony zdrowia oraz racje branży alkoholowej. Wiceminister przekonuje, że podwyżka nie będzie dużym obciążeniem dla konsumentów.

- Cena butelki wódki po proponowanym podniesieniu akcyzy wzrosłaby o 2,95 zł, na butelce piwa różnica wynosiłaby 0,13 zł, a na butelce wina 0,30 zł – mówi Jarosław Neneman.

Jednak, jak zauważa „Puls Biznesu”, na propozycję rządu nie zgadza się prezydent, co komplikuje sytuację.

Wzrośnie też opłata cukrowa. Do tego podatek od napojów energetycznych

Kolejnym planowanym źródłem dodatkowych dochodów dla budżetu jest wzrost opłaty cukrowej oraz wprowadzenie podatku od zawartości niektórych substancji, takich jak tauryna czy kofeina, w napojach. Szacuje się, że te zmiany mogłyby przynieść dodatkowe 1,3 miliarda złotych.

Andrzej Domański IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.