Nowe podwyżki dla nauczycieli 2024. Ekstra 1500 zł, ale jest ważny szczegół

Kluczowy dla nauczycieli projekt rozporządzenia. Co z wynagrodzeniem?

Opublikowany 19 stycznia projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w końcu ujawnił konkrety po długim okresie spekulacji. Jak wzrosną wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli?

nauczycieli początkujących wzrosną o 1218 zł brutto

nauczycieli mianowanych wzrosną o 1167 zł brutto

nauczycieli dyplomowanych wzrosną o 1365 zł brutto

Jaka wysokość pensji nauczycieli po zmianach?

pensja podstawowa nauczycieli początkujących - 4908 zł brutto

pensja podstawowa nauczycieli mianowanych - 5057 zł brutto

pensja podstawowa nauczycieli dyplomowanych - 5915 zł brutto

Podwyżki w oświacie – dlaczego nauczyciele mają pretensje?

Minimalna pensja zasadnicza nauczyciela to ok 60% płacy ogólnej. Nauczyciele liczyli, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o minimum 1,5 tys. zł. Jednak okazało się, że chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia, a nie zasadniczego. Przedstawiciele organizacji związkowych wyrażają raczej rozczarowanie niż entuzjazm. Strona rządowa przedstawia jednak kontrargument. W uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia czytamy:

„W wyniku projektowanych zmian, od dnia 1 stycznia 2024 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrośnie o 33%, zaś nauczyciela mianowanego i dyplomowanego o 30%. Wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem wynagrodzenia średniego, dlatego w związku ze wzrostem wynagrodzenia średniego, wzrośnie również wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, określane w tabeli stanowiącej załącznik do nowelizowanego rozporządzenia. Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli implikuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i zależnych od niego dodatków (…) Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024”.

