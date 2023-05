Nowe połączenia z lotniska Warszawa-Radom. Startują już w czerwcu

Dokąd jeszcze polecimy z Radomia?

Jedynym przewoźnikiem regularnym obecnym w porcie są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik oferuje regularne połączenia z Radomia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Loty czarterowe do Antalyi ma w swojej ofercie Enter Air. Wypoczynek wakacyjny z wylotem z południa Mazowsza organizują także biura podróży: Coral Travel, Greckie Podróże, Itaka, Nekera, Rainbow, Rego-Bis, Sun and Fun Holidays czy TUI.

Portal informuje, że zgodnie z planem, od czerwca mają wystartować z lotniska Warszawa-Radom następujące połączenia:

Antalya - 3 czerwca,

Tirana - 11 czerwca,

Preweza - 16 czerwca,

Warna - 20 czerwca.

Port w Radomiu oddalony od centrum miasta o 3 km, otwarto 27 kwietnia. Lotnisko Warszawa-Radom zastąpiło port Radom-Sadków. Ten zakończył działalność po zaledwie trzech latach działalności, ponosząc finansowe i wizerunkowe fiasko. Zyskał miano lotniska, z którego prawie nikt nie latał. W ostatnim roku działalności odprawiono tam niespełna 10 tys. pasażerów - a to w uproszczeniu mniej niż 30 osób dziennie. Państwowe Polskie Porty Lotnicze odkupiły bankruta i zainwestował w niego około 800 mln zł.

Jak mówił podczas uroczystego otwarcia lotniska premier Mateusz Morawiecki to "dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po czerwcu 1976 r. rzucili komuniści". Przekonywał też, że sceptycy wobec inwestowania w ten port 800 mln zł, nie mieli racji. - To lotnisko będzie tętniło życiem - zapewniał szef rządu.

Docelowo lotnisko ma odciążyć port Chopina w Warszawie przejmując loty czarterowe, a CPK ma obsługiwać regularne trasy. Jak potem zostanie zagospodarowane lotnisko Chopina w Warszawie jeszcze nie wiadomo.

