Sankcje UE

Nowe sankcje Unii Europejskiej nałożone na Białoruś

Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Białoruś. Zakładają one między innymi zakaz eksportu na Białoruś wrażliwych towarów i technologii, które przyczyniają się do militarnego wzmocnienia kraju. To odpowiedź europejskiej wspólnoty na zaangażowanie Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie.