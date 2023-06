Biznesy Prigożyna w Afryce pomogą Białorusi?

Wojna na Ukrainie i bunt w Rosji

Wojna na Ukrainie trwa już półtora roku. Teraz sytuację komplikuje sytuacja w Rosji związana z buntem Prigożyna. Czy do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego przyłączy się oficjalnie Białoruś? Co w takiej sytuacji grozi Polsce? Czy Polacy powinni gromadzić oszczędności na "czarną godzinę". Na pytania związane z wojną na Ukrainie, buntem Prigożyna w Rosji i zagrożeniami, jakie te wydarzenia niosą dla naszego kraju odpowiadał gość programu "Pieniądze to nie wszystko" Bartłomiej Wypartowicz z Defence24.pl.

Czy Prigożyn był w stanie zająć Moskwę? - Nie ma takiej możliwości. Bardzo w to wątpię. To były za małe siły. Moskwa jest bardzo dobrze przygotowanym miejscem do obrony. Możemy się śmiać z Rosjan, których czasami pokazujemy w krzywym zwierciadle, ale należy pamiętać, że Rosja nie jest taka słaba jak wygląda, ani nie jest taka silna, jak wygląda. Trzeba to wypośrodkować - powiedział ekspert.

- Myślę, że teraz Jewgienij Prigożyn będzie nadal prowadził swoje interesy w Afryce. To na przykład ochrona złóż diamentów w Republice Środkowoafrykańskiej. Ten biznes pewnie nadal będzie się kręcił. Być może spłynie z tego też coś na Łukaszenkę - podkreślił ekspert.

