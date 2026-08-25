Nowe wydarzenie w Warszawie. Ponad 20 ekspertów spotka się podczas Impact Leading Minds

Jednego dnia mają spotkać się przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury, sportu i mediów. Impact Leading Minds ma być wydarzeniem nastawionym przede wszystkim na wymianę wiedzy, doświadczeń i spojrzeń na zmieniający się świat.

Inauguracyjna edycja odbędzie się 2 września 2026 roku w Nowym Teatrze w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 gości oraz blisko pięć godzin rozmów na głównej scenie. Wieczorem wydarzenie będzie kontynuowane podczas kameralnej kolacji.

Geopolityka, Europa i przyszłość gospodarki

Jednym z głównych tematów wydarzenia będzie miejsce Europy w zmieniającym się układzie sił. W rozmowie „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” wystąpi Ivan Krastev, politolog i przewodniczący Centrum Strategii Liberalnych w Sofii. W rozmowie z Martinem Sandbu z „Financial Times” będzie analizował zmiany zachodzące w światowej polityce.

Kolejnym punktem programu będzie dyskusja „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa”, w której udział wezmą m.in. Galip Dalay z Chatham House i Uniwersytetu Oksfordzkiego, Linas Kojala z litewskiego Geopolitics and Security Studies Center oraz burmistrz Barcelony Jaume Collboni.

Nie zabraknie także tematów gospodarczych. Ivan Krastev pojawi się ponownie podczas rozmowy „Nowy rozdział europejskiego wzrostu”. Towarzyszyć mu będą Agnieszka Gajewska, CEO PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Jan Goetz, fizyk kwantowy i CEO IQM Quantum Computers.

Energia, technologia i wyzwania dla Polski

Organizatorzy chcą również spojrzeć na przyszłość polskiej energetyki. Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, porozmawia z Jakubem Wiechem podczas fireside chatu „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki”.

Rozmowa ma dotyczyć między innymi tego, jak dostępność energii wpływa na rozwój inwestycji, gospodarki i nowych technologii.

W programie znalazł się także temat, który w najbliższych latach może mieć ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki – demografia. Według danych OECD liczba osób w wieku 15–64 lat w Polsce może zmniejszyć się z 24,8 mln w 2024 roku do 19,8 mln w 2050 roku.

O tym, co starzenie się społeczeństwa i zmiany liczby ludności oznaczają dla rynku pracy, konsumentów, usług publicznych i gospodarki, będą rozmawiać Francesco Billari, rektor Uniwersytetu Bocconi, Marta Życińska z Mastercard oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej.

Od baroku do breakdance'u

Impact Leading Minds nie będzie jednak wydarzeniem poświęconym wyłącznie gospodarce i polityce.

Jednym z gości będzie Jakub Józef Orliński, światowej sławy kontratenor, który z powodzeniem łączy karierę operową z breakdance'em. W rozmowie „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę” opowie o pracy, konsekwencji i budowaniu własnej drogi do sukcesu.

W programie znalazł się również keynote Joanny Chmury oraz rozmowa Andrzeja Stasiuka ze Sławomirem Sierakowskim zatytułowana „Gdzie kończy się Europa?”.

Spotkania z autorami będzie można kontynuować w specjalnej przestrzeni Impact Bookstore. Z uczestnikami wydarzenia spotkają się tam m.in. Andrzej Stasiuk, Ivan Krastev i Joanna Chmura.

Lindsey Vonn na zakończenie

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie spotkanie z Lindsey Vonn, jedną z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich w historii.

Mistrzyni olimpijska i czterokrotna triumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wystąpi w fireside chacie „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”. Rozmowę poprowadzi Piotr Kraśko.

Vonn opowie o presji, ryzyku, powrotach po kontuzjach oraz podejmowaniu decyzji w sytuacjach, gdy stawka jest najwyższa. Jej historia ma być także punktem wyjścia do szerszej rozmowy o odporności i radzeniu sobie ze zmianami.

Wieczorem rozmowy z redaktorami światowych mediów

Po części dziennej wydarzenie zmieni swoją formułę. Podczas kameralnej kolacji odbędzie się dyskusja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.

W rozmowie udział wezmą Jonathan Greenberger z POLITICO, Marion Horn z BILD-a oraz Will Martin z Business Insidera. Dyskusję poprowadzi Bartosz Węglarczyk z Onetu.

Impact Leading Minds ma być wydarzeniem o ograniczonej skali – organizatorzy planują udział maksymalnie 500 osób. Jak podkreślają, mniejsza liczba uczestników ma sprzyjać bezpośrednim rozmowom ze speakerami oraz networkingowi.

Impact Leading Minds 2026 – kiedy i gdzie?

Pierwsza edycja Impact Leading Minds odbędzie się 2 września 2026 roku w Nowym Teatrze w Warszawie. Hasłem wydarzenia jest „The Power of Insight”.

W programie znalazło się ponad 20 gości reprezentujących różne dziedziny – od geopolityki i biznesu, przez naukę i energetykę, aż po sport, kulturę i media.

Bilety oraz szczegółowa agenda wydarzenia dostępne są na stronie impactleadingminds.com.