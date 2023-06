Nowe zasady w sklepie PGG. Będzie można sporo zaoszczędzić!

Zmiany w sklepie PGG. Na co muszą się przygotować klienci?

"Drugie tyle węgla, taniej o 400 zł/t!". Takim hasłem sygnowana jest trwająca od maja promocja na zakup węgla w sklepie PGG. Spółka podkreśla, że dzięki ofercie można zaoszczędzić nawet 2000 zł. W związku z trwającą do końca czerwca promocją, PGG podjęło decyzję o wprowadzeniu kilku zmian do sklepu.

Wyłączona została opcja rezerwacji koszyka - oznacza to, że nie ma ograniczeń co do ilości produktów, które można dodać do koszyka w ciągu jednego dnia. Ma to usprawnić proces zakupowy oraz zwiększyć dostępność produktów dla wszystkich klientów.

Promocja w sklepie PGG. Ile kosztuje tona węgla?

Na promocję trafiło aż 300 000 ton węgla. Ile kosztują jego poszczególne rodzaje?

Karlik Ekogroszek luz - 1520 zł,

Kostka Marcel - 1470 zł

Orzech Marcel - 1470 zł

Groszek 5-25 "Staszic-Wujek" - 1420 zł

Jak można skorzystać z promocji?

Jak zapewnia spółka, skorzystanie z promocji jest bardzo proste. "W e-sklepie wystarczy wybrać ilość towaru, którą chcemy zakupić - od 1 do 5 ton - i zaznaczyć, że chcemy skorzystać z promocji. Po włożeniu węgla do koszyka zostanie automatycznie utworzone drugie zamówienie na taką samą ilość. Za pierwsze zamówienie oraz 1 proc. zaliczki za drugie zamówienie będziemy musieli zapłacić. Pierwsze zamówienie będzie dostępne do odbioru w ciągu 30 dni.Po odebraniu pierwszego zakupu, otrzymamy e-mail z linkiem do drugiego zamówienia, objętego promocją. Po kliknięciu w ten link będziemy mogli dokonać zakupu węgla po niższej cenie, tańszej o 400 zł za tonę. Drugie zamówienie również będzie można odebrać w ciągu 30 dni." - przytacza Portal Samorządowy.

