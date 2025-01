Noworoczne promocje w Aldi. Kupisz nawet za połowę ceny

Wielka strata dla posiadaczy pieców gazowych i olejowych. To może skończyć się w sądzie

Co czeka emerytów w 2025 roku? Oto 5 kluczowych zmian dla seniorów

Kapitalne promocje w Aldi

Wśród promocji proponowanych przez Aldi uwagę klientów z pewnością zwróci promocja na masło, którego ceny w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły. Tylko w sobotę 4 stycznia, Masło Ekstra marki własnej Milsani będzie można kupić w cenie 3 zł za 100 gram (5,99 zł za opakowanie). Limit zakupów będzie wynosił 5 sztuk produktu na osobę.

Jedną ze strategicznych wartości dla Aldi jest świeżość, wśród noworocznych promocji nie mogło zabraknąć także warzyw i owoców polecanych przez Farmera Aldika. Znajdziemy tutaj zarówno podstawowe produkty jak np. papryka czerwona, pomidory truskawkowe czy rzodkiewki w cenach niższych o ponad 30 proc., jak i egzotyczne propozycje. 50 proc. mniej zapłacimy za pomelo, 33 proc. za kiwi i mango. W cenie 3,99 zł za sztukę kupimy w Aldi owoc granatu, 3,49 zł zapłacimy za awokado i 2,69 zł (za 100 g) – za liczi.

Aldi. Promocje na odzież i akcesoria sportowe

W kategorii non-food w Aldi od soboty znajdziemy liczne propozycje produktów sportowych w atrakcyjnych cenach – najtańsze z nich kupimy za mniej niż 15 zł, jak np. akcesoria do rozciągania za 12,99 zł. W cenie 49,99 zł dostępne będzie inteligentne hula-hoop z licznikiem i trzyletnią gwarancją, tyle samo zapłacimy za zestaw hantli czy torbę sportową idealną na siłownię. To doskonała okazja, by wesprzeć realizację swoich postanowień noworocznych i niewielkim kosztem zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria, również pod kątem ubrań – w cenie 29,99 zł Aldi oferuje koszulki i legginsy fitness. 54,99 zł zapłacimy natomiast za buty sportowe oraz kurtkę treningową.

Aldi siecią z najkrótszym czasem oczekiwania przy kasie i najbardziej pomocnym personelem

Przyjazność i pomocność personelu, organizacja i układ sklepu, kolejki i czas oczekiwania, dostępność parkingu oraz promocje i zniżki – to pięć kategorii, w których ALDI zajęło pierwsze miejsce według raportu „Benchmark Customer Experience 2024 dla branży spożywczej” sporządzonym przez Webankietę. Sieć zajęła pierwsze miejsce pod względem pozytywnych ocen w aż pięciu kategoriach, co pozwoliło uplasować się jej na pierwszym miejscu całości prestiżowego rankingu