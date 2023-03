Nowy biznes Roberta Makłowicza. “Makłowicz i Synowie” wkrótce w sklepach

Powstanie spółka Makłowicz i Synowie

We wniosku podano, nowa spółka pod brandem Makłowicz ma importować i dystrybuować, a w przyszłości także produkować: konserwy mięsne, dania gotowe, zupy (z wyłączeniem zup instant), smarowidła (pasztety i smalce, pasty warzywne, hummusy), sosy (bez sosów instant), makarony, warzywa konserwowe, oliwy oraz kanapki. Pamapol jest spółką dominującą w grupie, która prowadzi działalność w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego. Oferta Grupy Pamapol obejmuje produkty z kategorii dań gotowych, konserw mięsnych, pasztetów, zup gotowych oraz warzyw konserwowych, sprzedawanych zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.

Propinquus to natomiast spółka rodzinna, której wspólnikami są członkowie rodziny Makłowicz. To ona zarządza prawami do wizerunku Roberta Makłowicza, dziennikarza, krytyka kulinarnego, pisarza i twórcy wideoblogu o tematyce historyczno-kulinarnej. Nowoutworzona firma ma w planach budowę zakładu produkcyjnego. Do tego czasu spółka będzie wykorzystywała dotychczasowe zdolności produkcyjne, które ma Grupa Pamapol - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

