Nowa firma Makłowicza

We wniosku podano, nowa spółka pod brandem Makłowicz ma importować i dystrybuować, a w przyszłości także produkować: konserwy mięsne, dania gotowe, zupy (z wyłączeniem zup instant), smarowidła (pasztety i smalce, pasty warzywne, hummusy), sosy (bez sosów instant), makarony, warzywa konserwowe, oliwy oraz kanapki.

Pamapol jest spółką dominującą w grupie, która prowadzi działalność w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego. Oferta Grupy Pamapol obejmuje produkty z kategorii dań gotowych, konserw mięsnych, pasztetów, zup gotowych oraz warzyw konserwowych, sprzedawanych zarówno w kanale tradycyjnym za pośrednictwem hurtowni, jak i w dużych sieciach handlowych.

Propinquus jest spółką rodzinną, której wspólnikami są członkowie rodziny Makłowicz. Działalność Propinquus ogranicza się do zarzadzania prawami do wizerunku Roberta Makłowicza, dziennikarza, krytyka kulinarnego, pisarza i twórcy wideoblogu o tematyce historyczno-kulinarnej.

Robert Makłowicz - skąd pochodzi kulinarny ekspert

Robert Makłowicz urodził się 12 sierpnia 1963 w Krakowie. Jest synem marynarza. Jest absolwentem V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W latach 1982–1989 studiował prawo, a następnie historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na przełomie 1989 i 1990 mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie przez kilka miesięcy pracował jako robotnik w Kingston upon Thames. Podczas pobytu na emigracji poznawał różne kuchnie świata, co po powrocie do Polski w 1990 skłoniło go do tego, by zostać krytykiem kulinarnym[

