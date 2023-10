Nowy chiński market wkracza do Polski! Co sprzedaje?

Emerytom przysługuje rekompensata inflacyjna. Będzie wpływała na konta co miesiąc

Ochama, chińska platforma sprzedażowa, ogłosiła, że rozszerza zasięg swoich usług aż o 19 kolejnych krajów. W ten sposób firma wchodzi na rynek europejski, gdzie już robiła pierwsze testy w jednym z państw -pisze portal wiadomoscihandlowe.pl. W Holandii Ochama zadebiutowała w styczniu 2022 roku. Teraz uruchamia swoje usługi w Polsce, a także w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Zasięg sklepu obejmie 24 kraje, ponieważ poza ww. wymienionymi sieć działa w Luksemburgu, Belgii, Francji i Niemczech.

Co sprzedaje Ochama? Jak działa chiński gigant?

Ochama należy do JD.com, chińskiej firmy e-commerce. Spółka w Chinach sprzedaje wszystko, od świeżej żywności i odzieży po elektronikę i kosmetyki. Co ciekawe - w Polsce JD ma magazyny i współpracuje m.in. z Biedronką, na której zlecenie prowadzi fulfillment dla sklepu internetowego Biedronka Home. Ochama działa w łączonym modelu online i offline. Firma oferuje zamówienia internetowe z odbiorem osobistym z punktów Ochama lub z dostawą do domu.

Na razie dostawy nie będą realizowane z Polski. Wszystkie zamówienia zostaną zapakowane w automatycznym magazynie Ochama w Holandii przed dostarczeniem. Ochama deklaruje, że klienci w Holandii, Niemczech i Belgii mogą korzystać z opcji odbioru następnego dnia, a z czasem zamówienia będą dostępne w ponad 500 punktach odbioru.

