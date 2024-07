Nowy dodatek do emerytur! Pieniądze tylko dla jednej grupy seniorów

Złoty osłabia do do franka i dolara. Kursy walut [22.07.2024]

Dodatek do emerytury dla matek w gospodarstwach rolnych

Wniosek w sprawie dodatku do emerytury, który już w maju trafił do premiera, dotyczy sytuacji kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych, które jednocześnie wychowują dzieci. Zdaniem samorządu rolniczego takie kobiety powinny zostać docenione przez państwo, ze względu na podwójny wysiłek jaki podejmują jednocześnie pracując i wychowując dzieci. Sytuacja kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych nie powinna różnić się od sytuacji kobiet ubezpieczonych w ZUS. Dodatek ten został przez wnioskodawców porównany do już wypłacanych dodatków dla sołtysów i strażaków.

Resort rolnictwa: to ciekawa propozycja

Na pismo odpowiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Zaznaczył, że obecnie uprawnienia w zakresie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, tzw. Mama 4 plus, są już uregulowane na podstawie ustawy. To świadczenie jest przyznawane matkom (w niektórych przypadkach także ojcom) co najmniej czworga dzieci w celu zapewnienia im niezbędnych środków utrzymania, w sytuacji, gdy zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. Wiceminister Kołodziejczak pisze, że wprowadzenie dodatku do emerytury dla matek tylko w systemie rolnym jest ciekawą propozycją wartą rozważenia, ze względu na potrzebę docenienia osób wychowujących dzieci.

Komu przysługuje dodatkowa emerytura "Mama 4 plus"?

Program "Mama 4 plus" nazywany też "rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym" wszedł w życie od marca 2019 roku. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje matce, która urodziła i wychowała, lub wychowała przynajmniej czworo dzieci. Ojcowie przynajmniej czwórki dzieci mogą dostać świadczenie, w przypadku śmierci matki dziecka, lub porzucenia przez matkę/długotrwałego zaprzestania ich wychowywania.

Świadczenie jest przeznaczone tylko dla osób, które z racji wychowania dzieci nie podjęły zatrudnienia. Jest przyznawane osobom, które osiągnęły wiek wiek emerytalny wynoszący Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istotny warunek to także zamieszkanie w Polsce na stałe.

Świadczenie dostaną osoby, które spełniają wymogi dotyczące rodzicielstwa, oraz nie otrzymują emerytury, lub ich świadczenie jest niższe od minimalnej. W drugim przypadku świadczenie z "Mama 4 plus" będzie pomniejszone tak, aby główna emerytura, wraz z dodatkową ze świadczenia uzupełniającego wyniosła tyle ile minimalna emerytura (czyli 1780,96 zł).