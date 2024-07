Polska emerytura dla Ukraińców. Komu ZUS wypłaci świadczenie?

Złoty osłabia do do franka i dolara. Kursy walut [22.07.2024]

Ukraińcy pracujący w Polsce mogą liczyć na emeryturę wypłacaną przez ZUS na podstawie umowy zawartej między krajami o zabezpieczeniu społecznym – pisze serwis biznes.interia.pl. To formalna umowa między krajami, której przepisy weszły w życie w 2014 r. Świadczenie emerytalne Ukraińcom w Polsce wypłaca odpowiednik ZUS w Ukrainie.

Emerytura dla Ukraińców. Jakie warunki trzeba spełnić?

Obywatel Ukrainy starający się o emeryturę w Polsce musi mieć osiągnięty wiek emerytalny - dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Kolejnym warunkiem jest opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne lub emerytalne i rentowe. Co ważne - długość okresu ubezpieczenia nie ma znaczenia, emerytura dla obywatela Ukrainy może zostać przyznana już po 1 dniu pracy i ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego i rentowego. Ostatnim warunkiem, żeby Ukrainiec mógł otrzymać emeryturę, jest zakończenie stosunku pracy. Umowy muszą zostać rozwiązane ze wszystkimi pracodawcami. W przeciwnym wypadku, prawo do świadczenia zostanie zawieszone. Możliwe jest ponowne zatrudnienie po przyznaniu emerytury przez ZUS.

Emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949

Obywatele Ukrainy, którzy urodzili przed tą datą, muszą posiadać określony okres ubezpieczenia. Dla kobiet wynosi on 20 lat, dla mężczyzn 25 lat. Jeżeli Ukrainiec nie posiada wystarczającego okresu, doliczone zostaną mu te z Ukrainy. Nie mogą one jednak pokrywać się z okresami ubezpieczenia w Polsce. Gdy to nie wystarczy, dolicza się okresy ubezpieczeń z państw takich jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Hiszpania, Portugalia czy Słowacja. Jeśli okres ubezpieczenia nadal będzie krótszy niż wymagany, wnioskujący powinien przedstawić swój staż. Emerytura zostanie przyznana, jeżeli staż będzie wynosić co najmniej 15 lat (dla kobiet) lub 20 lat (dla mężczyzn).

Ile wynosi emerytura Ukraińca pracującego w Polsce?

Wysokość świadczenia zależy od przepracowanych lat i opłacanych składek w ZUS. Emerytura może być wypłacana już po jednym dniu pracy, jednak będzie ono wynosić wówczas grosze. Jeśli obywatel Ukrainy chce otrzymać emeryturę o minimalnej wysokości, jego staż pracy musi wynosić 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn. Gdy okres ten będzie niższy od wymaganego, wypłacane świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane. Minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto.