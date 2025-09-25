• W listopadzie 2025 roku czeka nas potencjalny czterodniowy weekend (8-11 listopada) dla wielu pracowników w Polsce.

• Premier wydał zarządzenie, które ustanawia 10 listopada 2025 r. dniem wolnym dla pracowników administracji państwowej, ponieważ Święto Wszystkich Świętych przypada w sobotę.

• Pracodawcy spoza administracji państwowej również muszą oddać dzień wolny za 1 listopada, ale to od nich zależy, czy będzie to właśnie 10 listopada.

• Osoby na umowach cywilnoprawnych lub pracujące zmianowo mogą nie skorzystać z tego dodatkowego dnia wolnego, dlatego warto sprawdzić zasady w swojej firmie.

Czy w listopadzie 2025 roku czeka nas niespodziewany, czterodniowy weekend? Wszystko wskazuje na to, że tak! Decyzją Prezesa Rady Ministrów, część pracowników administracji państwowej może liczyć na dodatkowy dzień wolny od pracy i długi weekend. Jak to możliwe?

Premier wydał zarządzenie, na mocy którego dzień 10 listopada 2025 roku został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników administracji państwowej. To oznacza, że osoby zatrudnione w sektorze publicznym będą mogły cieszyć się aż czterema dniami wolnymi, od 8 do 11 listopada. Co z pozostałymi pracownikami?

Dodatkowy dzień wolny w listopadzie

Jak podaje portal Forsal, na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 roku, 10 listopada został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Decyzja ta jest konsekwencją faktu, że święto Wszystkich Świętych w 2025 roku przypada w sobotę, 1 listopada. Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. W związku z tym, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć inny dzień wolny dla osób zatrudnionych. Dzięki temu, pracownicy administracji państwowej mogą liczyć na wydłużony weekend, trwający od 8 do 11 listopada 2025 roku.

Forsal przypomina, że premier zdecydował, iż 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Do tej grupy zaliczają się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w następujących instytucjach:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów,

urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich,

innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Zatem szerokie grono osób zatrudnionych w administracji państwowej może już planować dłuższy wypoczynek w listopadzie 2025 roku.

Dzień wolny dla pozostałych pracowników

Co jednak z osobami zatrudnionymi w sektorze prywatnym oraz w instytucjach, które nie zostały wymienione w zarządzeniu premiera? Czy oni również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny? 10 listopada 2025 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak z uwagi na fakt, że 1 listopada przypada w sobotę, pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w zamian. Prawdopodobnie wiele firm i instytucji publicznych zdecyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego. Jak podkreśla Forsal, ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, co oznacza, że część osób zyska długi weekend, a inni będą musieli normalnie pracować.

Należy pamiętać, że przepisy Kodeksu pracy dotyczą głównie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że z przywileju dodatkowego dnia wolnego mogą być wyłączone następujące grupy pracowników:

osoby pracujące na umowie zlecenie, o dzieło lub w ramach kontraktów B2B,

pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

Dlatego też, przed zaplanowaniem dłuższego wyjazdu w listopadzie 2025 roku, warto upewnić się, jakie zasady obowiązują w danej firmie lub instytucji.

