Nowy gang w Biedronce - Gang Produkciaków 2024

Nowe pluszaki w Biedronce wchodzą do gry. Gang Produkciaków w Biedronce będzie dostępny od 26 sierpnia 2024 roku. Tym razem kolekcja będzie liczyła aż 17 pluszaków. Zabawki będzie można otrzymać po tym, jak zbierze się odpowiednią ilość punktów. Punkty będą naliczane przy kasach. Co tym razem znajdzie się w gangu pluszaków z Biedronki?

W skład nowego gangu z Biedronki wchodzą:

malina Malwina,

groszek Grześ i Grażynka,

ziemniak Ziemowit,

parówki Pamelki,

serek Sławek,

pieróg Patryk,

frytki Filomenki,

lód Lucek,

lód Lila,

muffinka Marylka,

szampon Szymon,

pasta Pola,

papier Pakosław,

czekolada Celinka,

sok Sebek,

wkrętarka Wiki,

apka Biedronka.

Ostatnia z wymienionych maskotek to prostokątna „poduszeczka” z grafiką przypominającą tę, która pokazuje się podczas uruchamiania aplikacji mobilnej Biedronki. Poza kolekcją pluszaków w ramach promocji za 15 punktów będzie można odebrać także książkę z serii Gang Produkciaków.

Nowy gang a naklejki Biedronka - zasady 2024

Z najnowszych informacji wynika, że nowe pluszaki w Biedronce będą dostępne aż do 30 listopada 2024 roku (lub do wyczerpania zapasów). Naklejki będzie można zbierać do 16 listopada. Dodatkowe naklejki będą przyznawane za zakupy za minimum 69 zł, a za jedną transakcję w sklepie można otrzymać maksymalnie 40 naklejek.

Kolejna edycja kolekcji pluszaków w Biedronce

To już kolejna edycja wprowadzenia gangu pluszaków do Biedronki. Były już kolekcje owoców, warzyw. Teraz nadszedł czas na mix produktów z Biedronki. Pierwszy biedronkowy gang powstał w 2018 roku. Był to właśnie Gang Świeżaków. Maskotki były częścią akcji promującej zdrowe odżywianie. Akacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Zapanowała moda na pluszaki z Biedronki. Dzieci musiały mieć przynajmniej wybrane pluszowe warzywo lub owoc, a najlepiej całą kolekcję. A naklejki umożliwiające zdobycie pluszaków zbierali prawie wszyscy. Wielokrotnie można było usłyszeć przy kasie pytanie kolejnej osoby z kolejki: "Weźmie Pani dla mnie naklejki? Zbieram dla wnuka". Czy tym razem będzie podobnie? Niebawem przekonamy się, czy moda na biedronkowy gang wciąż trwa czy też powoli trend hamuje.

