Domniemanie niewinności podatnika

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy wprowadzającej tzw. domniemanie niewinności podatnika. Oznacza to, że w przypadku sporu między urzędem skarbowym a podatnikiem, to urząd będzie musiał udowodnić winę podatnika, a nie odwrotnie. "Po przyjęciu tej ustawy, urząd skarbowy będzie musiał udowodnić winę podatnika, zanim spadnie na niego jakakolwiek kara" - podkreślił Tusk. Premier zwrócił uwagę, że do tej pory to podatnik musiał udowadniać swoją rację, co często było trudne ze względu na brak dokumentów potwierdzających zdarzenia z przeszłości. "Ci, którzy mieli takie "przygody", rozumieją jak wielkiej wagi jest ta zmiana" - dodał.

Oprócz samej ustawy, konieczna jest również zmiana praktyki działania urzędników skarbowych. "Tysiące urzędników Krajowej Administracji Skarbowej muszą, zgodnie z filozofią tej ustawy, przestawić swoje myślenie i korzystać z ustawy na korzyść podatnika wszędzie, gdzie jest to możliwe i prawnie uzasadnione" - zaznaczył Donald Tusk.

Weryfikacja dowodów osobistych w bankach

Kolejna projektowana zmiana dotyczy nałożenia na banki obowiązku weryfikowania autentyczności dowodów osobistych, co ma zapobiec wyłudzeniom. "Zmiana jaką wprowadzamy, nakłada na bank obowiązek weryfikowana autentyczności dowodu osobistego w systemie. Powinno to praktycznie wyeliminować ten typ oszustw i wyłudzeń" - stwierdził Tusk.

Rząd ma też pracować nad regulacją wprowadzającą możliwość wysyłania do sądu dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem odpowiedniego portalu. Początkowo z tego udogodnienia będą mogli korzystać prawnicy. "Powinno to bardzo skracać czas niektórych procedur. Cyfryzacja jest kręgosłupem deregulacji rozumianej jako ułatwienie funkcjonowania ludzi i urzędów" - zaznaczył premier.

Ułatwienia dla małych firm na giełdzie

Ostatni projekt deregulacyjny przewiduje wprowadzenie ułatwień dla małych przedsiębiorców przy wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych. "Przygotowaliśmy przepisy, które ułatwią małym firmom wejście na giełdę bez zbytniej mitręgi urzędowej" - wskazał szef rządu.

