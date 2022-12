i Autor: pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

Nowy PIT-2

Nowy PIT-2. Co muszą wiedzieć pracodawcy i pracownicy?

PIT-2 to nic innego jak nowy formularz, który obejmuje oświadczenia, jak i wnioski składane przez pracownika. Na jego podstawie jest rozliczany przez swojego pracodawcę. W poprzednich latach PIT-2 ograniczał się do upoważnienia firmy do odliczania zaliczki części kwoty zmniejszającej podatek. Dziś wygląda to nieco inaczej, jednak wielu pracowników może mieć kłopot z wypełnieniem formularzu. Co zatem trzeba wiedzieć, by usprawnić cały proces, oraz by pracodawca dobrze wyliczył zaliczki na podatek?