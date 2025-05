273 zł trafi w maju na konta emerytów. Kto dostanie dodatek do emerytury?

Unia Europejska rozszerza system ETS – od 2027 roku nowy podatek od emisji CO₂ obejmie również gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania węglem i gazem. Zmiany te mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. System ETS2 obejmie właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych, którzy nadal korzystają z paliw kopalnych. Nowy podatek ma uderzyć w portfele milionów Polaków.

Ile zapłacimy za ogrzewanie?

Szacuje się, że nowy podatek od ogrzewania 2027 może zwiększyć roczne rachunki gospodarstw domowych nawet o 1200 zł. Podstawą do naliczenia opłat będzie emisja dwutlenku węgla wynikająca ze spalania paliw kopalnych – a ta, w przypadku przeciętnego domu jednorodzinnego w Polsce, może wynosić około 6 ton rocznie.

Zakładając, że stawka opłaty za jedną tonę CO₂ wyniesie 45 euro (czyli około 200 zł), roczny koszt dodatkowego podatku to ok. 100 zł miesięcznie. Choć to wciąż prognozy, eksperci nie mają złudzeń – ogrzewanie gazem i węglem stanie się znacznie droższe.

Co to jest system ETS2?

ETS to unijny system handlu emisjami, który dotychczas obejmował przemysł i energetykę. Teraz rozszerzony zostanie na budownictwo i transport. Każdy dostawca paliw będzie musiał zakupić uprawnienia, a koszty przeniesie na konsumenta. UE przewiduje też mechanizmy pomocowe, m.in. Fundusz Społeczno-Klimatyczny.

Jak uniknąć wyższych rachunków?

Nowy podatek to impuls do inwestycji w ekologiczne źródła ciepła. Eksperci nie mają wątpliwości: inwestycja w odnawialne źródła energii staje się nie tylko ekologiczna, ale i ekonomicznie opłacalna.

Jedną z najczęściej polecanych alternatyw są pompy ciepła – szczególnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Choć koszt początkowy może być wysoki, zwrot z inwestycji następuje szybciej dzięki oszczędnościom na rachunkach i możliwościom dofinansowania.

Unia Europejska oraz polski rząd oferują szereg programów wsparcia dla gospodarstw domowych, które zdecydują się na odejście od paliw kopalnych. Programy takie jak „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd” pozwalają uzyskać dotacje na wymianę kotłów, montaż pomp ciepła czy termomodernizację budynków.

