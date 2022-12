Nowy program na pierwsze mieszkanie dla młodych

Mieszkanie to jest prawo, a nie towar - zaznaczył podczas piątkowej konferencji prasowej minister technologii i rozwoju Waldemar Buda. "Pokazujemy kompleksowy program, który po pierwsze daje możliwość nabycia mieszkania w najbliższym roku - bo wtedy ten program zadziała. Ale też daje perspektywę za kilka lat - dla tych osób, które nie są gotowe, które nie planują jeszcze tego przedsięwzięcia" - mówił szef MRiT, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie. "Mówimy tu o dwóch rozwiązaniach: pierwszy to bezpieczny kredyt 2 proc., drugi to konto mieszkaniowe" - dodał.

Chodzi o kredyt z oprocentowaniem 2 proc., powyżej państwo będzie dokładało do niego. Jak mówił, wszystko ponad to "będzie przedmiotem dopłaty rządowej ze strony państwa". Dopłata do kredytu będzie trwała 10 lat; nie ma limitu metra kwadratowego mieszkania. Minister wyjaśnił, że będzie to oferta dla osób do 45 lat. "Musi to być pierwsze mieszkanie. Jeśli ktoś posiada lub posiadał mieszkanie, to z tego programu nie będzie mógł skorzystać" - zaznaczył.

Buda powiedział, że "wielkość kredytu, która będzie mogła być w ramach tego wykorzystana to jest maksymalnie 500 tys. zł w zakresie jednoosobowego gospodarstwa domowego i 600 tys. w przypadku rodziców, pary małżeńskiej lub rodzica wychowującego dziecko".

Specjalne konta mieszkaniowe

Specjalne konto oszczędnościowe to kolejne rozwiązanie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie - poinformował w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak dodał, będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania; okres oszczędzania na koncie ma wynieść od 3 do 10 lat.

"Konta mieszkaniowe to absolutnie nowe rozwiązanie, które wypracowaliśmy w ministerstwie rozwoju. Polega ono na tym, że można regularnie oszczędzać, żeby później środki oszczędzone wykorzystać na cele mieszkaniowe. A po wykorzystaniu rzeczywiście tych środków na cele mieszkaniowe, państwo wypłaca premię mieszkaniową" - powiedział Buda na konferencji prasowej.

Program Pierwsze Mieszkanie - główne założenia

Bezpieczny kredyt 2%:

Na pierwsze mieszkanie

Trzeba mieć ukończone nie więcej niż 45 lat

Kredyt do 500 tys. zł, lub do 600 tys. zł dla małżonków, lub rodzica z dzieckiem

Rynek pierwotny i wtórny

Obniżka raty o różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%

Przez 10 lat

Możliwość korzystania z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Brak limitu ceny za m2 przy zakupie mieszkania

Marża banku nie wyższa niż w innych kredytach

Konto mieszkaniowe:

Na pierwsze mieszkanie albo dla dużych rodzin mieszkających w zbyt ciasnych mieszkaniach

Wpłaty od 500 do 2000 zł

Systematyczne wpłaty od 3 do 10 lat

Wpłaty po ukończeniu 13. roku życia

Minister @MRiTGOVPL @waldemar_buda w #KPRM: Chcemy przedstawić program #PierwszeMieszkanie. Mieszkanie to prawo, nie towar - w Polsce mamy takie poczucie, że stabilność i bezpieczeństwo daje posiadanie mieszkania. Przez lata był widoczny brak wsparcia przy zakupie mieszkania.— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 16, 2022

Sonda Czy kupiłbyś mieszkanie z widokiem na stację benzynową? tak, nie przeszkadzałby mi taki widok nie, w życiu nie chciałbym mieszkać w takim miejscu