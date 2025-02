i Autor: SHUTTERSTOCK(3)

Podatek od nieruchomości

O tyle wzrośnie podatek od nieruchomości. Czym się różni od podatku katastralnego?

W 2025 r. podatek od nieruchomości wzrasta o kilka procent, a stawka maksymalna z 1,07 zł za metr kwadratowy do 1,12 zł. W przypadku 50-metrowego mieszkania dochód gminy, bo to ona jest beneficjentem tego podatku, wzrośnie z 53,50 zł do 56 zł. - wylicza Infor. A co było, gdyby wprowadzono podatek katastralny?