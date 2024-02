Obajtek pyta o ceny benzyny. Eksperci odpowiadają

Wysokie ceny paliw. Będzie jeszcze drożej

Od 7 lutego br. benzyna bezołowiowa Pb95 zdrożała w sprzedaży hurtowej o około 17 groszy na litrze netto, olej napędowy o ok. 22 grosze na litrze. Zmiany cen na rynku detalicznym, choć znaczące, to jeszcze nie odzwierciedlające w pełni podwyżek w hurcie. Ceny benzyn w detalu wzrosły o ok 10 – 11 groszy na litrze, a oleju napędowego o ok. 18 groszy na litrze.

Aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie dla: benzyny bezołowiowej 95 - 6,50 zł/l (+10 gr/l w ciągu tygodnia), bezołowiowej 98 – 7,06 zł/l (+ 11 gr/l), oleju napędowego 6,75 zł/l (+18 gr/l), autogazu – 2,92 zł/l (+2 gr/l).

Po ostatnich zmianach ceny benzyny i diesla na stacjach osiągnęły poziom najwyższy od listopada ub. roku i wciąż pozostają poniżej poziomów sprzed roku. W najbliższych dniach ceny detaliczne mogą niestety dalej rosnąć. W przypadku benzyny średnie ceny w kraju mogą wzrosnąć o 3 - 5 gr/l, oleju napędowego o 5 - 7 gr/l.

Obajtek najprawdopodbniej odniósł się do obietnicy wyborczej Tuska, który mówił w kampanii wyborczej o znalezieniu "bardzo konkretnego rozwiązania", które sprawiłoby, że litr benzyny kosztowałby trochę powyżej 5 zł. Przed Obajtkiem o to samo pytał Jarosław Kaczyński,

- Gdzie jest benzyna po 5,19 zł? Teraz tu jechałem i zapytałem się, po ile była tankowana benzyna. Przeszło 6,80 zł. To jednak więcej niż 5,19, przeszło 30 proc. więcej. Wiem, że na różnych stacjach jest różnie, ale wszędzie dużo więcej niż to, co było zapowiadane - mówił Jarosław Kaczyński.

A miało być tak pięknie... pic.twitter.com/J0BF0LtYyw— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 20, 2024

