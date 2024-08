Obajtek ujawnia czy wystartuje na prezydenta RP! [WIDEO]

Nowy gang w Biedronce 2024 to Gang Produkciaków. Jakie pluszaki wejdą w skład gangu?

Czy Daniel Obajtek będzie kandydował na prezydenta?

Jak stwierdził były prezes Orlenu, "wymiana tak wielu menadżerów do jakiej doszło po zmianie władzy sparaliżowała spółkę i była olbrzymim błędem. Krytycznie odniósł się również do zapowiedzi prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary aktualizacji obecnej strategii spółki. – Nikt odpowiedzialny nie zmienia strategii co dwa lata" stwierdził europoseł.

Daniel Obajtek opowiedział też czym zajmuje się w europarlamencie i czy mu się tam nudzi. Zapytany, czy podaje rękę swojemu klubowemu koledze Mariuszowi Kamińskiemu, który jako minister spraw wewnętrznych i szef służb odpowiadał za założenie mu w gabinecie podsłuchu, stwierdził, że tak i choć bardzo się różnią w podejściu do biznesu, to rozmawiają ze sobą.

– Może pana to zdziwi, ale ja normalnie rozmawiam też posłami KO, na przykład z Michałem Szczerbą – mówi Obajtek.

Prowadzący Hubert Biskupski, szef Super Biznesu również zapytał o to czy będzie startował w przyszłtym roku, w wyobrach prezydenckich.

"Absolutnie dementuje. Potrafię się ocenić i ja się na to stanowisko nie nadaje" - poinformował. Dopytywany, która z kandydatur PiS jest jego zdaniem najtrafniejsza, uważam, że należy popatrzeć na sondaże, które są, a one wskazują na Mateusza Morawieckiego i Beata Szydło, jest również poseł Tarczyński.

"Nie wiem, kto będzie chciał i kogo poprze partia. Jak rozmawiam z niektórymi, to nie wszyscy palą się do wystartowania w tych wyborach" -stwierdził Daniel Obajtek.

Cała rozmowa w załączonym wideo. Polecamy!

Były prezes @GrupaORLEN a obecnie europoseł @pisorgpl @DanielObajtek w obszernej rozmowie z @SuperbizPL @se_pl o wynikach koncernu za IIQ, trudnych relacjach z Mariuszem Kamińskim i o tym, czy chciałby zostać kandydatem PiS na prezydenta RPhttps://t.co/lPPxpsjprA— Hubert Biskupski 🇵🇱🇪🇺 (@hbiskupski) August 22, 2024