Obajtek z zarzutami karnymi za 43 miliardy pomyłki? „Zdecyduje sąd”

- Czy powinien trafić do więzienia? O tym mam nadzieję zdecyduje sąd (…) złożyliśmy szereg zawiadomień do prokuratury dotyczących nieprawidłowości w Orlenie za jego czasów – deklaruje nowy prezes Orlen w wywiadzie dla rp.pl.

Z jakiego powodu Obajtek potencjalnie może się obawiać odpowiedzialności karnej za Olefiny III ?

- Zarząd Orlenu (…) nie miał żadnych rzetelnych i wiarygodnych analiz, a lekkomyślnie przyjął i ogłosił, że będzie to kosztowało 8 miliardów (…) potem 26, a ostatecznie sprawdziliśmy, że nawet 51 miliardów (…) To był projekt PR-owy – deklaruje Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu w wywiadzie dla rp.pl.

Zmarnowanie publicznych funduszy, zwłaszcza wielkiej wartości, może zrealizować znamiona przestępstwa określone w Kodeksie karnym. Obecnie jest za mało danych na kompleksowe analizy prawne jednak niektóre przepisy kk dają pewne wyobrażenie. Zgodnie z art. 296 kk

Kto, będąc obowiązany (…) do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej (…) przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (…) Jeżeli sprawca (…) wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10