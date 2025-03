Dwa kroki do zniżek. Karta Seniora i legitymacja emeryta – porównanie i korzyści

Przemysław Litwiniuk był na antenie RMF 24 pytany o to, czy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe do lipca tego roku. "Nie jest to scenariusz wykluczony, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że tego typu inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie Rady" - stwierdził.

Podkreślił, że ostatnie tygodnie przynoszą wiele informacji, "które nakazują korygować takie spojrzenie w przyszłość, które było mniej optymistyczne z przebiegu ścieżki inflacji". "Dzisiaj wiemy więcej, za miesiąc będziemy wiedzieć jeszcze więcej, jeżeli chodzi na przykład o zjawiska na rynku pracy. To pozwoli na podejmowanie decyzji niezależnie od dotychczas deklarowanych kierunków" - dodał.

Dopytywany o to, czy RPP będzie obniżać cyklicznie stopy procentowe czy jednak nastąpi jedynie ich korekta podkreślił, że "to będą kroki objęte cyklem". "Sądzę, że można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych" - stwierdził.

"Jest wiele argumentów, które pozwalają sądzić, że takie decyzje będą korzystne dla polskiej gospodarki, a zarazem nie uchybią celowi jaki przyświeca Narodowemu Bankowi Polskiemu" - podsumował.

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie; stopa referencyjna to nadal 5,75 proc. Podczas zeszłotygodniowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że obecnie nie ma jakichkolwiek podstaw do obniżek stóp procentowych. Jako przyczyny wymienił: silny wzrost inflacji przy wysokiej dynamice płac, podwyższoną inflację bazową, a także postępujące ożywienie gospodarcze.

