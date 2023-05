Obowiązek przeglądu technicznego budynku do końca maja! Kto nie dopełni, temu grozi kara

Turbowaloryzacja nie uratuje emerytów? Ekspert: emerytury wzrosły realnie o zero złotych

Second home. Polacy pokochali trend "wakacyjnych domów". Ile kosztuje taka inwestycja?

Kto musi zrobić okresowy przegląd budynku?

Przegląd techniczny budynku to obowiązkowe badanie techniczne, które ma na celu ocenę stanu technicznego budynku oraz jego elementów konstrukcyjnych, instalacji i urządzeń. Przeprowadza się go w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku oraz określenia potrzeb konserwacji i przyszłych remontów. Głównie dotyczy to budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

Odpowiedzialność za tę okresową kontrolę spoczywa przede wszystkim na właścicielach lub zarządcach, o ile umowa między nimi zawiera takie postanowienie. Takie wymagania wynikają z art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego. Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek utrzymywać je w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zapewnić wymagania ochrony środowiska, a także nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do powyższego określenia. Właściciele i zarządcy mogą dokonywać wszelkich zmian, np. zmieniając sposób użytkowania budynku, o ile przejdą przez wszelkie wymagane procedury inwestycyjne.

- Zakres przeglądu technicznego budynku obejmuje m.in. badanie stanu technicznego fundamentów, konstrukcji nośnej budynku, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, systemów przeciwpożarowych oraz stanu dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, a także analizę dokumentacji technicznej budynku – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.

Zatem, co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd stanu technicznego:

instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

- Katalog corocznych przeglądów technicznych nie zawiera w sobie informacji na temat obowiązku zbadania instalacji elektrycznej. To jednak istotny aspekt, o którym należy pamiętać. Bowiem niesprawna instalacja elektryczna stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia osób użytkujących taką nieruchomość. – dodaje ekspert Extradom.pl. Warto pamiętać, że przeglądy budynków mieszkalnych powinny się odbywać w okresie wiosennym. A budynków wielkopowierzchniowych - w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

Ile kosztuje przegląd okresowy budynku? Za brak badania grożą kary

Cena przeglądu technicznego budynku zależy od wielu czynników, takich jak jego wielkość, rodzaj oraz zakres przeprowadzanych badań. Można szacować, że koszt przeglądu technicznego budynku wynosi od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych. Eksperci z Extradom.pl sprawdzili ceny takiego przeglądu w Warszawie – dotyczą one kontroli półrocznej i rocznej:

dla budynku do 500 m² zapłacimy od 350 zł wzwyż (zależy od zakresu kontroli)

do 2000 m² powierzchni użytkowej zapłacimy od 450 zł

powyżej 2000 m² to koszt od 500 zł.

Jeśli w grę wchodzi obowiązkowy przegląd 5-letni – to do podanych cen należy doliczyć minimum 20%. Osobne stawki obowiązują za przeglądy instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie oraz przeglądy instalacji wentylacji. Jeszcze droższe jest badanie termowizyjne - w Warszawie to koszt minimum 500 zł za samo badanie, jeśli potrzebne nam jest opracowanie wyników trzeba liczyć kolejne kilkaset złotych.

Kary za brak przeglądu budynku są zróżnicowane i zależą od ustawy lokalnej oraz charakterystyki budynku. Mogą to być kary finansowe lub administracyjne, a także nakazy wykonania przeglądu technicznego pod groźbą kary grzywny. Najlepiej skonsultować się z organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów budowlanych w danym regionie, aby uzyskać dokładne informacje na ten temat.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.