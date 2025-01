Obowiązkowe badania dla myśliwych. "Ustawa wzbudzi dużą dyskusję"

Hołownia powiedział, że Sejm prowadzi ofensywę ustawodawczą w bardzo określonym tempie, które narzucane jest z jednej strony przez rząd "poprzez legislację, którą do Sejmu wysyła", a z drugiej strony przez posłów poprzez projekty poselskie.

Zaznaczył, że szczegółowy harmonogram rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu zostanie zatwierdzony we wtorek po południu na posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, ale - dodał - będzie ono bardzo poważne ponieważ zakończą się na nim prace parlamentarne nad tegorocznym budżetem. "Głosowania budżetowe pewnie będą w czwartek po południu lub wieczorem. I na tych głosowaniach rozpatrzymy wszystkie poprawki Senatu do budżetu" - powiedział marszałek Sejmu.

W grudniu ub.r. Senat zaproponował blisko 30 poprawek do ustawy budżetowej na 2025 rok. Poprawki mają na celu m.in. dostosowanie planów wieloletnich zapisanych już w budżecie do niedawnych uchwał rządu - chodzi środki wydatkowane na programy wieloletnie - w niektórych przypadkach zostały one zwiększone (rewitalizacja i rozbudowa Narodowego Instytutu Onkologicznego), w innych zmniejszone (np. w przypadku inwestycji w Narodowym Instytucie Kardiologii).

Ustawa budżetowa na 2025 r. zakłada, że dochody państwa wyniosą 632,6 mld zł, wydatki nie przekroczą 921,6 mld zł, a deficyt budżetu sięgnie maksymalnie 289 mld zł, czyli 7,3 proc. PKB. Ustawa budżetowa została przygotowana przy założeniu, że w 2025 r. wzrost PKB wyniesie 3,9 proc., a inflacja średnioroczna - 5 proc.

Hołownia poinformował też, że na posiedzeniu w tym tygodniu Sejm zajmie się też m.in. rządowym projektem noweli ustawy o rynku mocy - zakłada on czasowe, do 2028 r, przedłużenie wsparcia w postaci rynku mocy dla jednostek wytwarzających energię elektryczną, które nie spełniają norm emisji CO2 z europejskich regulacji; mają być cztery dodatkowe aukcje rynku mocy: na drugie półrocze 2025 r. oraz na lata dostaw 2026, 2027 i 2028.

"Będą też bardzo ważne projekty poselskie, które przeszły cykl konsultacji, a więc np. ustawa o dostępie do broni, o tych obowiązkowych badaniach dla myśliwych. Myślę, że ona wzbudzi dużą dyskusję na sali plenarnej" - powiedział marszałek Sejmu. Jesienią ub. r. Polska2050 złożyła projekt wprowadzający obowiązek okresowych badań lekarskich dla wszystkich posiadaczy broni palnej, w tym myśliwych - myśliwi w wieku do 70. r.ż. musieliby przejść badania raz na pięć lat, a po ukończeniu 70. r.ż. - raz na dwa lata.

Szymon Hołownia powiedział, że bardzo chciałby, żeby "ta ofensywa ustawodawcza" wyglądała trochę inaczej, by była bardziej uporządkowana ze strony rządu, niż było to do tej pory. "Przypomnę, że w ciągu dwóch miesięcy dostaliśmy pięćdziesiąt rozwiązań legislacyjnych z rządu, czyli mniej więcej tyle, co przez osiem poprzednich miesięcy. To nie może tak wyglądać" - stwierdził marszałek Sejmu.

Zaznaczył, że rozmawiał już o tym z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciejem Berkiem. "Uzgodniliśmy tryb pracy tak, żeby można było te ustawy w normalny, bez żadnego skracania terminów, sposób prowadzić" - podkreślił Hołownia.