Nowa odsłona książki kucharskiej to nie tylko więcej przepisów - to manifest nowoczesnego podejścia do polskiej kuchni. Rozkoszny łamie stereotypy o naszej tradycyjnej kuchni, udowadniając, że pierogi mogą być równie ekscytujące jak dania z najmodniejszych restauracji. Jego kluski śląskie na kremie z pieczonego kalafiora z pomarańczą i kiszoną kapustą to dowód, że polska kuchnia może być lekka, nowoczesna i zaskakująca.

Autor pokazuje, że wielokulturowość polskiej kuchni nie jest wymysłem ostatnich lat. Już w XVI wieku na magnackich stołach gościły orientalne przyprawy, a dania przypominały smakiem dzisiejszą kuchnię indyjską. Korkosz świadomie nawiązuje do tej tradycji, serwując czytelnikom przepisy inspirowane bliskowschodnim mezze czy azjatyckimi technikami gotowania.

"Nowe Rozkoszne" to książka dla tych, którzy nie boją się eksperymentować. Znajdziemy w niej "kopyta przenoszące w inny wymiar" - kopytka w sosie ze zredukowanego bulionu grzybowego z dodatkiem miso i szpinaku, czy przepis zatytułowany "O mój Boże, ta brukselka", który podobno zmienia życie każdego, kto go spróbuje. Autor stawia 100 złotych, że nawet największy sceptyk pokocha to warzywo po przyrządzeniu według jego receptury.

Co ważne, wszystkie przepisy są wegetariańskie i bazują na łatwo dostępnych składnikach. Korkosz udowadnia, że do stworzenia wyjątkowego dania nie potrzeba egzotycznych produktów - wystarczy odrobina wyobraźni i garść sprawdzonych technik kulinarnych. Jego podejście do gotowania jest jak najbardziej praktyczne: "To nie klasówka z matematyki" - przekonuje. "Ma nam sprawiać przyjemność i przynosić rozkosz".

Wydanie rozszerzone zawiera jeszcze więcej przepisów, a dla posiadaczy poprzedniej edycji autor przygotował niespodziankę - dodatkowe receptury będą dostępne na jego blogu rozkoszny.pl. To kolejny dowód na to, że Korkosz, mimo młodego wieku i statusu gwiazdy social mediów (660 tysięcy obserwujących na Instagramie!), pozostaje wierny swojej misji: dzielenia się pasją do gotowania i udowadniania, że polska kuchnia może być równie ekscytująca jak najmodniejsze światowe trendy kulinarne.

i Autor: mat. pras. Wydawnictwa Buchmann Michał Korkosz, książka Nowe Rozkoszne